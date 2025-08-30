Espana agencias

Teruel Existe recoge apoyos en Vinaroz (Castellón) para reclamar laconstrucción de la A-68

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Movimiento ciudadano Teruel Existe y representantes del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe se han desplazado este sábado a la localidad castellonense de Vinaroz para llevar a cabo una jornada de recogida de firmas en apoyo a la construcción de la autovía A-68 en la provincia de Teruel.

La iniciativa, celebrada en la céntrica plaza San Agustín, ha contado con una notable participación de vecinos y vecinas que se han acercado a firmar y mostrar su respaldo a una infraestructura clave para la vertebración del territorio.

El diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno ha explicado que con esta acción han querido recabar apoyos y firmas "porque entendemos que esto es una autovía histórica que no se ha cumplido a lo largo de los tres gobiernos; desde Zapatero, pasando por el gobierno de Rajoy y terminando con el gobierno de Sánchez. Y porque significaría el desarrollo de las provincias de Castellón, de Teruel y de Zaragoza. Una infraestructura largamente esperada, con una incertidumbre alta y que puede significar el ser o no ser para todo el Bajo Aragón histórico".

Por su parte, el portavoz del Movimiento ciudadano en el Bajo Aragón, Diego Moreno, ha destacado el éxito de la jornada: "Hoy nos hemos desplazado hasta Vinaròs para buscar la colaboración de todos los ciudadanos, para recoger firmas y reivindicar una infraestructura tan necesaria para vertebrar el Bajo Aragón. Ha sido todo un éxito y lo está siendo. Queremos que se haga realidad la autovía A-68, para eso estamos aquí, y no vamos a parar hasta que la A-68 sea una realidad".

Con esta acción, Teruel Existe sigue avanzando en su campaña de movilización social para exigir al Gobierno central que cumpla con los compromisos adquiridos y acelere la ejecución de esta vía de comunicación que unirá el Mediterráneo con el interior peninsular, favoreciendo el desarrollo económico, la seguridad vial y la cohesión territorial.

MESES DE MOVILIZACIONES

En los últimos meses, Teruel Existe ha intensificado su campaña de movilización para reclamar la construcción inmediata de la A-68, impulsando diferentes acciones en el territorio, y han insistido en que seguirán insistiendo hasta que esta infraestructura sea una realidad.

En diciembre de 2024, más de 300 personas se concentraron en Alcañiz en un acto simbólico donde se escenificó la construcción del "primer metro" de la autovía, bajo el lema '¡Que no nos tomen por inocentes!', recordando que los proyectos de varios tramos ya están redactados pero siguen sin licitarse.

En marzo de 2025, el movimiento ciudadano se trasladó a La Puebla de Híjar, donde decenas de personas denunciaron con una protesta los reiterados incumplimientos de los diferentes gobiernos estatales, recordando que todos han prometido la A-68 y ninguno la ha ejecutado.

Y en mayo de 2025, se organizó una marcha reivindicativa en Pina de Ebro, con carácter festivo y participativo, que volvió a poner de manifiesto la urgencia de que la autovía se incluya de manera prioritaria en los Presupuestos Generales del Estado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Oliva (AFJV) dice que asociaciones no informarán a Justicia sobre huelguistas porque supondría responsabilidades penales

Oliva (AFJV) dice que asociaciones

La Global Sumud Flotilla partirá de Barcelona a Gaza con más de 20 barcos y más de 300 personas

La Global Sumud Flotilla partirá

CHA Alto Aragón exige paralizar el proyecto de la planta de baterías en Anciles (Huesca)

CHA Alto Aragón exige paralizar

Baleares destina 4,5 millones a la formación y contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

Infobae

La Diputación de Ourense asume la extinción del incendio del vertedero de A Rúa mediante una contratación de emergencia

La Diputación de Ourense asume
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hazte Oír coloca una pancarta

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

ECONOMÍA

Operación retorno: cómo calcular el

Operación retorno: cómo calcular el gasto de gasolina antes de emprender el viaje de vuelta de vacaciones

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Esta es la ayuda de la Comunidad de Madrid que permite el 100% de cotizaciones gratis para nuevos autónomos

Cuál es el precio de la luz en España para este 31 de agosto

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal