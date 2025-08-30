MÉS defiende su reunión con Bildu y replica al PP: "Todavía no ha condenado la dictadura franquista"

MÉS per Mallorca ha contestado a las críticas lanzadas por el PP por la reunión que los ecosoberanistas mantuvieron el pasado miércoles con EH Bildu, en la que acordaron "remar" juntos a favor de la soberanía de sus pueblos y hacer frente a la "reacción autoritaria".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el partido señala que mientras Bildu "ha condenado la violencia de ETA", el PP "todavía no ha condenado la dictadura franquista".

"MÉS per Mallorca ha hecho las dos cosas. De hecho, ahora el PP le llama pre-democracia. No es extraño teniendo en cuenta con quien se acuestan. De pacte de la vergüenza solo hay uno y es el vuestro", han defendido los ecosoberanistas.

Antes, varias cuentas de los 'populares' han lanzado mensajes en los que reprochan al partido dirigido por Lluís Apesteguia el encuentro con Bildu, en el que participaron la diputada en el Parlament Maria Ramón y el diputado en el Congreso Vicenç Vidal.

"Bildu y MÉS, el pacto de la vergüenza... ¡Indignarse no basta, pero no hay más!", ha escrito el PP de Baleares sobre un montaje en el que juntan la mitad de una imagen de Vidal con la otra mitad del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Desde la cuenta de las Nuevas Generaciones de los 'populares' baleares han considerado vergonzoso "pactar con quien tiene las manos manchadas de sangre".

"Muy poco nacionalista por parte de MÉS per Mallorca reunirse con Otegui cuando los últimos asesinatos de ETA fueron en Calvià. Cordón sanitario a quien defiende la bomba lapa", han sentenciado.

El jueves fue la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien acusó a los ecosoberanistas de ir de la mano "de ETA, los del tiro en la nuca, los terroristas que dejaron España llena de muertos y sangre".

También se pronunció el presidente de Vox Baleares y del Parlament, Gabriel Le Senne, que lamentó que se acuse a su partido de fascismo "pese a su respeto escrupuloso a la Constitución y a que nunca ha cometido ningún delito".

"Otegui, pese a que es un terrorista, separatista y comunista, o precisamente por ello, delinquió por una buena causa, y por ello es un demócrata fetén", contrapuso.