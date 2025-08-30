Espana agencias

MÉS defiende su reunión con Bildu y replica al PP: "Todavía no ha condenado la dictadura franquista"

Por Newsroom Infobae

Guardar

MÉS per Mallorca ha contestado a las críticas lanzadas por el PP por la reunión que los ecosoberanistas mantuvieron el pasado miércoles con EH Bildu, en la que acordaron "remar" juntos a favor de la soberanía de sus pueblos y hacer frente a la "reacción autoritaria".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el partido señala que mientras Bildu "ha condenado la violencia de ETA", el PP "todavía no ha condenado la dictadura franquista".

"MÉS per Mallorca ha hecho las dos cosas. De hecho, ahora el PP le llama pre-democracia. No es extraño teniendo en cuenta con quien se acuestan. De pacte de la vergüenza solo hay uno y es el vuestro", han defendido los ecosoberanistas.

Antes, varias cuentas de los 'populares' han lanzado mensajes en los que reprochan al partido dirigido por Lluís Apesteguia el encuentro con Bildu, en el que participaron la diputada en el Parlament Maria Ramón y el diputado en el Congreso Vicenç Vidal.

"Bildu y MÉS, el pacto de la vergüenza... ¡Indignarse no basta, pero no hay más!", ha escrito el PP de Baleares sobre un montaje en el que juntan la mitad de una imagen de Vidal con la otra mitad del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Desde la cuenta de las Nuevas Generaciones de los 'populares' baleares han considerado vergonzoso "pactar con quien tiene las manos manchadas de sangre".

"Muy poco nacionalista por parte de MÉS per Mallorca reunirse con Otegui cuando los últimos asesinatos de ETA fueron en Calvià. Cordón sanitario a quien defiende la bomba lapa", han sentenciado.

El jueves fue la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien acusó a los ecosoberanistas de ir de la mano "de ETA, los del tiro en la nuca, los terroristas que dejaron España llena de muertos y sangre".

También se pronunció el presidente de Vox Baleares y del Parlament, Gabriel Le Senne, que lamentó que se acuse a su partido de fascismo "pese a su respeto escrupuloso a la Constitución y a que nunca ha cometido ningún delito".

"Otegui, pese a que es un terrorista, separatista y comunista, o precisamente por ello, delinquió por una buena causa, y por ello es un demócrata fetén", contrapuso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Felipe VI anima a retomar

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Rueda, sobre gestión de fuegos:

Rueda avanza que hará "propuestas de futuro" cuando comparezca por los incendios y desea que haya consenso

Rueda avanza que hará "propuestas

Los Reyes y la presidenta extremeña visitan las zonas afectadas por incendios en los valles del Jerte y Ambroz

Los Reyes y la presidenta

Rueda confirma el verano más negro: 96.500 hectáreas quemadas en dos meses y 666 focos de fuego en agosto

Rueda confirma el verano más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará el próximo

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 29 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Óscar Puente viajará a Alemania para buscar nuevos trenes en la fábrica de Siemens tras los problemas con Talgo

El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: “El resto se lo queda el Estado”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 agosto

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”