Espana agencias

El PP de Álava condena el nuevo ataque a la sede de Vox en Vitoria

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Partido Popular de Álava ha condenado el nuevo ataque contra la sede de Vox en Vitoria-Gasteiz, sucedido durante la madrugada de este sábado.

Los 'populares' de Álava han manifestado que "no se pueden normalizar los intentos de intimidar a una fuerza política democrática", en un comunicado emitido a través de las redes sociales, que ha finalizado expresando que "los que alientan estas acciones siempre nos tendrán enfrente".

La sede de Vox ha amanecido con pegatinas tapando el nombre del partido, escupitajos en el cartel, pintura tachando el mensaje "Afíliate" y un "Gora ETA" en el portal de acceso a la sede.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Global Sumud Flotilla partirá de Barcelona a Gaza con más de 20 barcos y más de 300 personas

La Global Sumud Flotilla partirá

CHA Alto Aragón exige paralizar el proyecto de la planta de baterías en Anciles (Huesca)

CHA Alto Aragón exige paralizar

Baleares destina 4,5 millones a la formación y contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

Infobae

Teruel Existe recoge apoyos en Vinaroz (Castellón) para reclamar laconstrucción de la A-68

Teruel Existe recoge apoyos en

La Diputación de Ourense asume la extinción del incendio del vertedero de A Rúa mediante una contratación de emergencia

La Diputación de Ourense asume
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ingeniero español explica cuáles

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros durante unas tres horas

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

ECONOMÍA

Cristina Clemente, notaria, aclara la

Cristina Clemente, notaria, aclara la verdad sobre el truco para evitar el Impuesto de Sucesiones: “No existe una cláusula secreta”

Alemania propone una pensión de 10 euros al mes para los niños mayores de 6 años: los padres deberán invertir el dinero en acciones

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 30 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Hacienda obligará a pagar impuestos a las personas que superen este límite de ventas en Wallapop o Vinted

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal