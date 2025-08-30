Condenado un hombre en Almería por agredir e intentar violar a su pareja tras verla hablar con otro hombre en un pub

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y medio de prisión a un hombre que dio una paliza a su pareja sentimental, con la que apenas llevaba dos meses de relación, después de que la viera hablar con un hombre en un local de copas de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), del que la sacó para terminar en una playa donde, además, intentó agredirla sexualmente.

En su sentencia, dictada en firme, el tribunal impone al acusado tres años de prisión por un delito de agresión sexual en tentativa y seis meses más por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer a tenor de esta agresión, de la que la víctima tardó un mes en recuperarse físicamente.

Además, le condena a 80 días de trabajos comunitarios por un delito más amenazas y a 18 días de localización permanente por vejaciones injustas, entre otras penas accesorias por las que no podrá acercarse a la mujer en diez años y deberá llevar un dispositivo electrónico de localización, según recoge la resolución judicial consultada por Europa Press.

El acusado prestó su conformidad y reconoció que sobre 5,30 horas del día 19 de noviembre de 2023, cuando se encontraba con su pareja en la zona de bares conocida como 501 de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), se dirigió a esta por la espalda y le propinó un "fuerte tirón de pelo" al percatarse de que la mujer había entablado una conversación con un varón.

Acto seguido, el acusado pidió a la víctima salir a la calle para hablar de lo ocurrido, a lo que esta accedió. Así, cuando ella estaba sentada en el bordillo del Paseo Marítimo dispuesta a conversar, el hombre "le propinó un fuerte puñetazo" que "le hizo caer de espadas" hacia la playa sin que antes de la agresión mediara palabra alguna.

La víctima se precipitó unos dos metros de altura hasta caer al arenal. Fue entonces cuando el acusado bajó por una escalera cercana y "con ánimo de quebranto físico" volvió a agredirla con puñetazos y patadas por todo el cuerpo, sobre todo por la zona de la barriga, mientras la insultaba y la menospreciaba, incluso con amenazas de muerte.

Más tarde, cuando la víctima intentaba telefonear a su familia, el acusado "la tiró al suelo, boca abajo" y se colocó encima de ella "inmovilizándola". Asimismo, fue él quien realizó una llamada de vídeo a la madre de la chica para decirle que fuera a recoger a su hija, conforme detalla la sentencia dictada a finales del pasado mes de mayo.

Al creer la víctima que el acusado ya se marchaba del lugar, aprovechó para levantarse del suelo y tratar de huir, si bien el hombre la siguió hasta darle alcance cuando llegaba al Paseo Marítimo para obligarla, infundiéndole "miedo", a que fuera hasta la playa para lavarse la cara con el agua del mar y evitar que sus allegados la vieran en esas condiciones.

A su vuelta desde la orilla, el acusado "con claro ánimo libidinoso" comenzó a besar a la mujer "sin su consentimiento", toda vez que se desvistió de cintura para abajo y forzó a la mujer a que le tocara. El hombre no consiguió que la víctima accediera a las prácticas sexuales que le exigía dado que, más allá de la oposición de la víctima, de repente apareció su hermana para recogerla.

La víctima tuvo que ser asistida por los servicios sanitarios por las heridas y lesiones que presentaba, de las que tardó 31 días en curar. Además, le quedó como secuela una cicatriz en uno de los hombros. Antes del juicio, el acusado abonó 5.000 euros como indemnización a la chica a la que debe resarcir con 21.000 euros no solo por las lesiones y las secuelas sufridas sino también por los daños morales causados con su actuación.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.