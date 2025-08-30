CHA Alto Aragón exige paralizar el proyecto de la planta de baterías en Anciles (Huesca)

CHA-Alto Aragón ha mostrado nuevamente su más firme rechazo al proyecto de instalación de una planta de almacenamiento de energía mediante baterías en Anciles (Huesca), por el grave riesgo ambiental y paisajístico que supondría para la zona y por la ausencia de un proceso real de diálogo con la ciudadanía.

La secretaria territorial de la formación en el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, ha recordado que el rechazo de la población afectada es masivo y ha advertido de que el Ejecutivo de Jorge Azcón no puede seguir eludiendo esta cuestión: "Exigimos al presidente Azcón que se posicione políticamente. No basta con dejar que los trámites administrativos sigan su curso; es necesario escuchar al territorio y atender unas demandas que son claras y legítimas".

En este sentido, CHA recuerda que va a registras en las Cortes de Aragón varias iniciativas para reclamar al Gobierno transparencia en los criterios técnicos y medioambientales que se aplican a este tipo de proyectos, que se garantice la participación real de la población afectada mediante procesos de consulta previos a cualquier decisión administrativa. E instará al Ejecutivo a que manifieste públicamente su rechazo a este proyecto.

Finalmente, CHA-Alto Aragón insiste en que el futuro del Pirineo no puede hipotecarse con este tipo de iniciativas que considera "insostenibles" y exige al presidente Azcón un pronunciamiento claro, que respete tanto el medio ambiente como la voluntad mayoritaria de sus habitantes.