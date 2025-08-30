Espana agencias

Ayuso advierte que Moncloa quiere "descapitalizar" España con un proyecto que busca "romper el sentido nacional"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido sobre lo que considera un proyecto político de Moncloa que busca "romper el sentido nacional" de España, asegurando que existe un intento de "descapitalizar" el país.

"Ahora mismo hay un proyecto de la Moncloa que lo único que quiere es romper el sentido nacional de nuestro país", ha señalado Ayuso en su intervención durante la gala de entrega del primer premio 'Tomás Antuña' en el municipio asturiano de Llanes.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo autonómico ha señalado que "la ideología lo come todo" y ha cargado contra el "socialismo desorejado" y contra el comunismo, ideologías "hemiplégicas de ver la vida" que "compran" a generaciones enteras "a través de la subvención para que los jóvenes, las clases medias y todos los españoles, por uno u otro motivo, dependan de la administración y del poder político".

"Trabajamos para que la mitad de la recaudación se la lleve Hacienda, básicamente, a manos de unas leyes nuevamente sectarias que no están hechas por las personas que han creado puestos de trabajo ni pensando en ellas, sino para que unos tiren del carro y otros vivan de los que tiran del carro", ha aseverado.

Por ello, ha advertido que el socialismo "crea una red de contactos, de amigos, de subvención, de empresas asociadas, de poder público" donde gobiernan. "Es lo que pasa también hoy en España", ha afirmado.

"Por eso quiero dejar un mensaje importante. Del socialismo se sale. Se sale, en Andalucía se salió, siempre decían, es que es porque somos del sur, no se trata de dónde vives, sino por quién estás gobernado", ha subrayado.

En Llanes, Ayuso también se ha pronunciado sobre la próxima reunión del Consejo de Ministros donde se aprobará el proyecto de ley para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas.

"Para eso es para lo que estamos trabajando todos los españoles, para que el presidente del Gobierno nos diga que es por tu bien, que es por tu bien condonar las deudas. Ese dinero pasa de unos a otros, y eso hace que un país no sea confiable. Y mientras tanto, trabajar los mismos de siempre y enfrentarlo todo entre regiones", ha expresado.

