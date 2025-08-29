Temas del día de EFE Economía del viernes 29 de agosto

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El índice de precios de consumo (IPC) se situó en agosto en el 2,7 % interanual, la misma tasa que en el julio, debido, entre otros factores, a la evolución de los carburantes, que bajaron menos que en el mismo mes del año pasado, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE).

(Texto) (Infografía)

- También se conocerá la inflación en agosto de Alemania y Francia y los datos de gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU.

TURISMO ALOJAMIENTOS

Madrid - El INE da a conocer este viernes la evolución que han tenido en julio las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, después de que un mes antes, en el inicio del verano, aumentaran tanto en apartamentos como en cámpines y casas rurales, a pesar de importantes subidas de precios, de hasta un 11,1 % en el caso del turismo rural.

(Texto) (Infografía)

EURÍBOR AGOSTO

Madrid - El Euríbor a un año, principal referencia para calcular las hipotecas a tipo variable, podría terminar agosto sin apenas cambios respecto al mes anterior, cuando se situó en el 2,079 %, nivel similar al registrado tres años atrás.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ALIBABA RESULTADOS

Shanghái (China) - El gigante chino del comercio electrónico Alibaba divulga la cuenta de resultados de su primer trimestre fiscal (abril-junio), después de que en marzo cerrara el ejercicio con un beneficio neto de 129.470 millones de yuanes (17.953 millones de dólares, 16.051 millones de euros), un 62 % más que el ejercicio anterior.

(Texto)

- También publica sus resultados trimestrales el banco ICBC.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - Las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a bajar los tipos de interés en septiembre y la evolución favorable de la economía de ese país han impulsado en agosto el avance de las bolsas mundiales y del mercado español, que puede terminar el mes con una subida cercana al 5 %.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

09:00h.- Madrid.- COMERCIO MINORISTA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice del comercio al por menor de julio.

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el avance del Índice de Precios de Consumo de agosto de 2025.

09:00h.- Madrid.- REGULACIÓN EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de regulación de empleo relativa a junio.

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El INE difunde los resultados de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros en julio.

09:15h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informa en el Senado, a petición del PP, sobre las medidas adoptadas por su departamento ante la grave situación de incendios forestales que afectan a distintos territorios del país.

10:00h.- Madrid.- BANCO ESPAÑA.- El Banco de España publica los datos de billetes y monedas distribuidos a las entidades bancarias y retirados de la circulación en julio.

10:00h.- Madrid.- BANCOS DEPÓSITOS.- El Banco de España publica los datos de los depósitos de familias y empresas de julio.

10:00h.- Santander.- PUERTO SANTANDER.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, presenta el Plan de Inversiones 2025-2029 del Puerto de Santander.

10:30h.- Murcia.- AVE MURCIA-ALMERÍA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde de su capital, José Ballesta, conocen sobre el terreno el detalle del estado de las obras de la nueva estación de ferrocarril de Murcia, que se integra en el trazado de la extensión de la alta velocidad a Almería.

Europa

Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La oficina de estadística Destatis publica el dato adelantado de la inflacíón de agosto.

Helsinki.- UE FINLANDIA.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, visita Finlandia, donde se reunirá con el primer ministro, Petteri Orpo, y con el presidente, Alexander Stubb.

08:45h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican los resultados detallados del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre.

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican las cifras provisionales de la inflación en agosto.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta de expectativas del consumidor de julio de 2025.

15:30 h.- Tolón (Francia).- FRANCIA ALEMANIA.- Conferencia de prensa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del canciller alemán, Friedrich Merz, tras la celebración de un consejo de ministros franco-alemán presidido por ambos y centrado en las grandes crisis internacionales.

América

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica este miércoles su "Informe trimestral, abril-junio 2025".

14:30h.- Washington.- EEUU PRECIOS.- La Oficina de Estadísticas Económicas (BEA) de Estados Unidos publica el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, en inglés) de julio.

15:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en julio.

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga los resultados del mercado laboral colombiano correspondientes a julio.

Asia

Pekín.- ICBC RESULTADOS.- La junta directiva del mayor banco de China, el estatal ICBC, se reúne para aprobar las cuentas de resultados del primer semestre.

Hong Kong.- ALIBABA RESULTADOS.- El gigante chino del comercio electrónico Alibaba divulga la cuenta de resultados de su primer trimestre fiscal (abril-junio).

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Gobierno de Japón publica los datos de desempleo del mes precedente.

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón publica el dato de la producción industrial de julio.

Tokio.- JAPÓN INDIA.- El primer ministro indio, Narendra Modi, realiza una visita de dos días a Japón durante la que se reunirá con su homólogo nipón, Shigeru Ishiba, y visitará la prefectura de Miyagi, en el noreste del archipiélago.

