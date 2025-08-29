Espana agencias

Rueda confirma el verano más negro: 96.500 hectáreas quemadas en dos meses y 666 focos de fuego en agosto

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha ratificado los datos que confirman este verano como el más negro del siglo en lo que respecta a los incendios que se han cebado con la comunidad, sobre todo con la provincia de Ourense, aunque también el resto se han visto afectadas. En total, las llamas arrasaron en julio y agosto unas 96.500 hectáreas, y solo este mes se registraron 666 focos.

En total, los ayuntamientos afectados en toda la comunidad ascienden a 62, aunque Rueda ha matizado, al término del Consello extraordinario que ha presidido en Ourense para poner en marcha las ayudas, que unos sufrieron los daños "con más intensidad que otros.

También ha dado los datos de viviendas afectadas: 144, de las que ocho eran habituales y 42 segundas residencias. El resto estaban en ruinas o abandonadas. Rueda también ha informado en su comparecencia de que 400 personas fueron evacuadas en algún momento de la ola de incendios; y se produjeron "algo más de 2.000 confinamientos" --unos 2.200, según concretó luego la Xunta--.

En esta línea, Rueda ha proclamado que "siempre priorizó la seguridad de las personas" y se actuó con prevención al reservar 200 plazas en nuevas localizaciones de la provincia de Ourense para trasladar a los usuarios de residencias de mayores o centros de personas con discapacidad que fuera necesario --se realizó la evacuación por seguridad de 90 usuarios--, o al trasladar a 170 menores y monitores de un campamento de verano que estaban en una zona próxima a los fuegos, en Manzaneda.

Asimismo, alrededor de media docena de explotaciones ganaderas, galpones o naves de otro tipo se vieron afectadas en mayor o menor medida por las llamas. Finalmente, ha apuntado que hay 32 personas que están siendo investigadas y 11 detenidos como presuntos responsables de incendios.

AGRADECIMIENTO Y REUNIÓN CON MANDOS MILITARES

En su intervención, ha agradecido de nuevo "la gran labor" de todos los profesionales que llevan semanas trabajando en la lucha contra el fuego en Galicia. Entre ellos, 3.000 profesionales del servicio de prevención y extinción; más de 200 bomberos, GES y Protección Civil (dato de promedio a lo largo de un día); así como 343 efectivos de las brigadas municipales (media diaria también).

Igualmente, ha aludido a 122 agentes medioambientales dependientes de la Consellería de Medio Ambiente; Policía Autonómica; miembros de la UME y de otras unidades del ejército o agentes de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En total, más de 7.000 profesionales de diferentes administraciones y organismos.

El presidente ha destacado que la Xunta ya trabaja para poner en marcha medidas urgentes para actuar sobre los terrenos quemados y paliar los posibles efectos de la erosión por las lluvias o las escorrentías.

En esta línea, ha resaltado que mandos militares y miembros del servicio de extinción de incendios del Gobierno autonómico mantuvieron en la mañana de este viernes una reunión para definir las necesidades y contar con el apoyo del ejército en estas labores sobre el terreno quemado, cuyo resultado fue "positivo", lo que ha agradecido.

DAÑOS AMBIENTALES

En cuanto a los daños ambientales, Rueda ha explicado que "aún no se ha realizado la evaluación", por lo que todavía se desconocen las hectáreas calcinadas en espacios como el Parque Natural de O Invernadoiro, tras reconocer la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, una "afección mínima" al ecosistema.

Con relación a las hectáreas, el mandatario autonómico ha expresado que el total es una superficie "muy considerable", pero esto se debe a que los servicios de extinción durante muchos días estuvieron centrados en defender las viviendas, las personas y las propiedades.

"Frente a cualquier daño personal, pensar en el número de hectáreas queda en un segundo lugar, y esto explica parte de la superficie calcinada", ha justificado.

Con todo, el titular del Ejecutivo gallego ha asegurado que es necesario hacer un análisis un poco "más pormenorizado, sosegado, realista y objetivo" del tipo de vegetación que ardió.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rueda avanza que hará "propuestas de futuro" cuando comparezca por los incendios y desea que haya consenso

Rueda avanza que hará "propuestas

Los Reyes y la presidenta extremeña visitan las zonas afectadas por incendios en los valles del Jerte y Ambroz

Los Reyes y la presidenta

MÉS defiende su reunión con Bildu y replica al PP: "Todavía no ha condenado la dictadura franquista"

MÉS defiende su reunión con

El PP acusa al Gobierno de ocultar el gasto en Defensa y reclama que Robles dé explicaciones en el Congreso

El PP acusa al Gobierno

Vox compara al Gobierno de Mañueco con la "orquesta del Titanic" y le pide "arreglar lo que ha provocado"

Vox compara al Gobierno de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil presenta la

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

ECONOMÍA

Óscar Puente viajará a Alemania

Óscar Puente viajará a Alemania para buscar nuevos trenes en la fábrica de Siemens tras los problemas con Talgo

El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: “El resto se lo queda el Estado”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 agosto

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Comprar una vivienda en la periferia de Madrid o Barcelona exige ya más de la mitad del sueldo

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”