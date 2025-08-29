Espana agencias

Otegi dice que los israelíes quieren aplicar en Palestina "la solución final" que Hitler pretendió para los judíos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado que se está asistiendo al "genocidio del pueblo palestino en directo", y ha censurado que los gobernantes israelíes hayan "decidido aplicar al pueblo palestino lo que los hitlerianos trataron de aplicar al pueblo judío, que es la solución final".

Otegi, que ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián, para dar a conocer los asuntos tratados en la Mesa Política de EH Bildu, celebrada este viernes por la mañana para comenzar el nuevo curso político.

El líder de la formación soberanista considera que, en el orden internacional, ya es "irreversible" que "la diplomacia es un espacio que está finiquitado y que, ahora mismo, la guerra ha sustituido a la diplomacia". "Estamos en un mundo donde lo que se impone es la fuerza y no las soluciones diplomáticas y pacíficas", ha añadido.

A su juicio, el exponente "más claro" es lo que está sucediendo en Israel y Palestina. "Se diría, salvando todas las distancias o no salvándolas, que los gobernantes israelíes han decidido aplicar al pueblo palestino lo que los hitlerianos trataron de aplicar al pueblo judío, que es la solución final. Y estamos asistiendo a un intento de genocidio y de desaparición de un pueblo con imágenes en directo todos los días", ha remarcado.

Además, ha alabado "la actitud del pueblo vasco, que está siendo inmensamente solidario con el pueblo palestino, y que desea la paz y la soberanía para todos los pueblos del planeta". "Estamos asistiendo a un hecho que es absolutamente insólito. Estamos asistiendo a un genocidio en directo, con imágenes todos los días, en las que se utiliza todo tipo de estrategias para aniquilar a un pueblo, en este caso, al pueblo palestino", ha denunciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para condonar deuda de las CCAA

El Consejo de Ministros aprobará

PP pide la dimisión de Pedro Sánchez por estar "de vacaciones" y no asumir responsabilidades por los incendios

PP pide la dimisión de

El PSOE condena el ataque a la sede del PP en Huesca: "La violencia no tiene cabida en democracia"

El PSOE condena el ataque

Baleares recurre ante el Supremo el real decreto que regula el procedimiento del reparto de menores

Baleares recurre ante el Supremo

Las ventas minoristas españolas moderan su crecimiento al aumentar un 4,7 % en julio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mañueco defiende su gestión de

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

“La gente se compra casas sin tener ni idea”: estos son los consejos de un abogado antes de aceptar una hipoteca

Las dos cosas más importantes que tienes que saber si te despiden, según un abogado: “No pierdas el tiempo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 29 agosto

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”