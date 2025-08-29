Otegi dice que los israelíes quieren aplicar en Palestina "la solución final" que Hitler pretendió para los judíos

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado que se está asistiendo al "genocidio del pueblo palestino en directo", y ha censurado que los gobernantes israelíes hayan "decidido aplicar al pueblo palestino lo que los hitlerianos trataron de aplicar al pueblo judío, que es la solución final".

Otegi, que ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián, para dar a conocer los asuntos tratados en la Mesa Política de EH Bildu, celebrada este viernes por la mañana para comenzar el nuevo curso político.

El líder de la formación soberanista considera que, en el orden internacional, ya es "irreversible" que "la diplomacia es un espacio que está finiquitado y que, ahora mismo, la guerra ha sustituido a la diplomacia". "Estamos en un mundo donde lo que se impone es la fuerza y no las soluciones diplomáticas y pacíficas", ha añadido.

A su juicio, el exponente "más claro" es lo que está sucediendo en Israel y Palestina. "Se diría, salvando todas las distancias o no salvándolas, que los gobernantes israelíes han decidido aplicar al pueblo palestino lo que los hitlerianos trataron de aplicar al pueblo judío, que es la solución final. Y estamos asistiendo a un intento de genocidio y de desaparición de un pueblo con imágenes en directo todos los días", ha remarcado.

Además, ha alabado "la actitud del pueblo vasco, que está siendo inmensamente solidario con el pueblo palestino, y que desea la paz y la soberanía para todos los pueblos del planeta". "Estamos asistiendo a un hecho que es absolutamente insólito. Estamos asistiendo a un genocidio en directo, con imágenes todos los días, en las que se utiliza todo tipo de estrategias para aniquilar a un pueblo, en este caso, al pueblo palestino", ha denunciado.