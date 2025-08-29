Espana agencias

Los depósitos bancarios de las familias caen en julio en 2.900 millones, el 2,71 %

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 29 ago (EFECOM).- Las familias españolas redujeron en 2.900 millones de euros, el 2,71 %, el saldo que mantienen en depósitos bancarios en el pasado mes de julio, hasta 1,068 billones de euros, según datos del Banco de España.

Sin embargo, respecto al mismo mes del año pasado, los depósitos de los hogares y de las instituciones financieras sin ánimo de lucro residentes aumentaron el 4,97 % interanual en julio al crecer en 50.600 millones en este período.

El mes pasado también descendió el importe del dinero que las empresas tenían consignado en depósitos. En concreto, esta partida cayó en julio respecto a junio en 12.900 millones de euros, equivalentes al 3,72 %, hasta 334.300 millones.

Al igual que en el caso de los "particulares", los depósitos de las empresas también crecieron entre julio pasado y julio de 2024, 13.600 millones, el 4,24 % interanual.

En cuanto al total de los depósitos de los residentes en España, el mes pasado contaban con 1,7 billones de euros en depósitos, 9.000 millones menos que en junio, equivalentes a un descenso del 0,53 %.

Los inversores no residentes disponían en julio de 83.000 millones en depósitos tras crecer su cuantía en 1.700 millones, equivalentes a un incremento del 6 % respecto a junio.

Entre julio pasado y el mismo mes de 2024, los depósitos de los no residentes crecen en 11.000 millones, el 15,28 %.

El importe total de los depósitos bancarios en España se situaba el mes pasado en 1,783 billones de euros, 4.300 millones menos que en junio, lo que representa un descenso del 0,24 %.

De julio de 2024 y hasta el mes pasado, la cuantía total de los depósitos creció en 82.600 millones, el 4,6 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España protesta formalmente ante Rusia por el "inaceptable" ataque contra Kiev, que ya ha dejado una veintena de muertos

España protesta formalmente ante Rusia

IU alerta de la "proliferación de agresiones fascistas" tras el ataque a un periodista y pide explicaciones al Gobierno

IU alerta de la "proliferación

Albares pide a la UE incrementar la presión sobre Israel para que "levante el bloqueo" en Gaza y acepte los dos Estados

Albares pide a la UE

Yolanda Díaz se reúne este viernes con sindicatos para tratar la situación laboral de los efectivos de extinción

Infobae

Felipe VI y Letizia visitan este viernes la provincia de Cáceres para conocer los daños de los incendios

Felipe VI y Letizia visitan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una uruguaya que vive en

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

Abascal pide “hundir” el barco de Open Arms: “Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo”

ECONOMÍA

Las dos cosas más importantes

Las dos cosas más importantes que tienes que saber si te despiden, según un abogado: “No pierdas el tiempo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 29 agosto

Sara recupera en el Tribunal Supremo los incentivos que no le pagó Zara tras su despido: la empresa le había penalizado una incapacidad temporal

Un hombre encuentra 500 euros olvidados en un cajero automático en Salamanca y actúa de una manera ejemplar

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto pese a la presión al alza de los carburantes

DEPORTES

Tsitsipas pierde el partido y

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”

Jorge Vilda habla sobre la polémica con las habitaciones: “Las puertas estaban entornadas con el pestillo echado”