Las ventas minoristas españolas moderan su crecimiento al aumentar un 4,7 % en julio

Por Newsroom Infobae

Madrid, 29 ago (EFECOM).- Las ventas minoristas en España crecieron en julio el 4,7 % respecto al mismo mes de 2024, lo que supone una desaceleración respecto a junio, mes en el que registraron el mayor avance en los últimos tres años, un 6,2 %.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a precios constantes, es decir en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, el incremento fue del 4,3 %, una tasa 2 puntos inferior a la del mes anterior.

Sin embargo, las ventas minoristas disminuyeron un 0,4 % respecto a junio, mes en el que avanzaron el 1,2 %.

Por modos de distribución, las ventas disminuyeron en todos ellos respecto al mes anterior y fueron las estaciones de servicio las que sufrieron una mayor caída (2,2 %).

Las pequeñas cadenas -que habían experimentado en junio el mayor incremento- disminuyeron sus ventas un 1,9 %, en el resto de establecimientos cayeron un 0,3 % y en alimentación un 0,1 %.

Asimismo, el índice general excluyendo a las estaciones de servicio cayó un 0,1 %.

Por comunidades autónomas, las ventas minoristas a precios constantes subieron en todas ellas en comparación con julio de 2024, registrando el mayor incremento el País Vasco, con un 6,7 %, seguido de Ceuta (6,6 %) y Cantabria (6,1 %).

Las subidas más moderadas se registraron en Castilla y León (1 %), Asturias (1,8 %) y Extremadura (3,1 %).

Por otro lado, la ocupación en el sector del comercio minorista presentó en julio un crecimiento interanual del 2 %, dos décimas por debajo de la tasa registrada en junio. EFECOM

