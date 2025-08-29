La inflación se mantiene en el 2,7 % en agosto por los carburantes

Madrid, 29 ago (EFECOM).- El índice de precios de consumo (IPC) se situó en agosto en el 2,7 % interanual, la misma tasa que en julio, debido, entre otros factores, a la evolución de los carburantes, que bajaron menos que en el mismo mes del año pasado.

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), frente a los carburantes, afectaron a la baja los alimentos y bebidas no alcohólicas, que cayeron más que el año anterior, y la electricidad, que subió con menos intensidad que en agosto del año pasado.

La inflación se mantiene así en tasa anual en agosto tras los repuntes de los dos últimos meses al pasar del 2 % de mayo al 2,3 % de junio y escalar al 2,7 % en julio.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima, hasta el 2,4 %, la tasa más alta desde abril.

En tasa mensual, los precios de consumo se mantuvieron frente a julio (0,0 %), según este indicador adelantado del IPC.

"La estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", ha valorado el Ministerio de Economía.

En cuanto al índice de precios de consumo armonizado (IPCA), en el mes de agosto la tasa de variación anual estimada se mantiene estable y se sitúa en ese mismo 2,7 %, mientras que la tasa anual estimada de la subyacente es del 2,4 % y la mensual, del 0,0 %.

El dato confirmado y los detalles de la evolución de todos los grupos se publicarán el próximo 12 de septiembre.EFECOM

