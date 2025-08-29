La bolsa española eleva al 0,28 % su caída tras la apertura por el retroceso de la banca

Madrid, 29 ago (EFECOM).- La bolsa española bajaba el 0,28 % después de la apertura de este viernes presionada por el descenso de la banca, según datos del mercado.

A las 9.15 horas, el índice principal del parqué nacional, el IBEX 35, perdía 42,7 puntos, ese 0,28 %, hasta 15.0028,7 enteros. Las ganancias anuales se reducen al 29,61 %.

En Europa, mientras el euro se depreciaba el 0,13 % y se negociaba a 1,1668 dólares, Milán y Londres bajaban el 0,07 % cada una y París el 0,01 %, en tanto que Fráncfort avanzaba el 0,03 %.

La bolsa española profundizaba en la caída de la apertura y se encaminaba hacia 15.000 puntos afectada por el descenso de los bancos (el 0,4 % de media), de la mayoría de los grandes valores y de los futuros estadounidenses, que cedían el 0,2 % a esta hora.

En Wall Street se registraron ganancias el jueves, que fueron del 0,16 % para el índice Dow Jones de Industriales, en tanto que el S&P 500 subió el 0,32 % y el Nasdaq Composite el 0,53 %.

En Asia, Tokio bajó el 0,26 % % después de caer dos décimas la tasa de paro, hasta el 2,3 % en julio y el 1,6 % la producción industrial, mientras que Seúl cedió el 0,32 %. Shanghái ganó el 0,37 % y Hong Kong aumentaba casi el 1 % a esta hora.

El mercado estará pendiente de los datos del IPC adelantado de agosto en varios países europeos, así como de la inflación vinculada al consumo personal (PCE) de julio y a la confianza de los consumidores, según la universidad de Michigan, de este mes en Estados Unidos.

De los grandes valores destacaban las pérdidas del 0,67 % de Banco Santander (la cuarta mayor del IBEX), en tanto que Iberdrola perdía el 0,56 % (quinta empresa más bajista de ese índice), mientras que BBVA perdía el 0,19 %, Inditex el 0,16 % y Telefónica el 0,15 %. Solo subía Repsol, el 0,18 %.

Bankinter encabeza las bajadas del IBEX (-0,78 %); Solaria perdía el 0,77 % e IAG el 0,67 %.

Indra lideraba las subidas de ese índice al ganar el 0,81 %; Acerinox avanzaba el 0,46 %, Grifols el 0,45 %, Rovi el 0,26 % y Merlín Properties el 0,23 %.

El barril de petróleo Brent perdía el 0,83 % y se negociaba a 68,05 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subía casi una centésima y se situaba en el 3,298 %. La prima de riesgo con Alemania estaba en 60 puntos básicos.

La onza troy de oro se depreciaba el 0,19 %, hasta 3.410,5 dólares.

El bitcóin bajaba el 0,8 % y se negociaba a 110.820 dólares. EFECOM

(foto) (vídeo)