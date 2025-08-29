Espana agencias

Illa celebra que la flotilla a Gaza zarpe desde Barcelona: "Dice mucho de la sociedad catalana"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado que la Global Sumud Flotilla que partirá este domingo desde el Puerto de Barcelona en misión humanitaria hacia Gaza, lo haga desde la capital catalana: "Dice mucho de la sociedad catalana".

Lo ha dicho durante su intervención inicial ante los medios antes de empezar la reunión que el Govern celebra este viernes y sábado en Arnes (Tarragona), en el inicio del curso político, en la que ha abordado el "agosto intenso" en el ámbito internacional y la rapidez de los cambios geopolíticos.

"Creo que dice mucho de la sociedad catalana el conjunto de movilizaciones que se están preparando este fin de semana, con un conjunto de barcos que saldrán del Puerto de Barcelona, justamente para mostrar la solidaridad y condenar ese genocidio que existe en Gaza", ha sostenido.

También ha aplaudido el papel de Barcelona y de su alcalde, Jaume Collboni, tras el veto de las autoridades israelís a su viaje para reunirse con autoridades de ciudades de Cisjordania, así como la puesta en marcha de "mecanismos efectivos y permanentes de solidaridad con Gaza", como nombrar Gaza y ciudades de Palestina como nuevo distrito 11 de la ciudad.

PAPEL DE EUROPA

Sobre el papel de Europa, ha defendido tener más voz en ella para que se adapte a la nueva realidad, y ha afirmado que la Unión Europea defiende los valores adecuados, pero que no es capaz de poder trasladarlos en algunos conflictos del mundo, como en este.

"Se ve de una forma muy dramática en el genocidio que estamos viviendo en Gaza. La incapacidad de los valores fundacionales de la Unión Europea de proyectarlos y defenderlos y tener influencia", ha rematado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Archivo de Murcia publica una galería de fotos de Felipe VI en su etapa como cadete de la Academia General del Aire

El Archivo de Murcia publica

Vox compara al Gobierno de Mañueco con la "orquesta del Titanic" y le pide "arreglar lo que ha provocado"

Vox compara al Gobierno de

Mañueco reprocha a la oposición la falta de propuestas, la "demagogia" y la falta de unidad para hablar de futuro

Mañueco reprocha a la oposición

El Ejecutiva del PNV celebra en Getaria (Guipúzcoa) su primera reunión del nuevo curso político

El Ejecutiva del PNV celebra

Yolanda Díaz pide "respuesta" de Feijóo ante los "raudales de odio" de Abascal sobre el Open Arms y pide "más humanidad"

Yolanda Díaz pide "respuesta" de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El día más feliz de

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

ECONOMÍA

Andalucía cancela casi 10.300 pisos

Andalucía cancela casi 10.300 pisos turísticos: la mayoría ubicados en Málaga

Resultados del Super Once del 29 agosto

El precio de la luz en España para este sábado

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La ley por hospitalización que mucha gente desconoce, según un abogado: “La empresa está obligada a dártelo”

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”