Espana agencias

Illa aboga por impulsar un cambio en la política forestal de Cataluña: "Hay demasiado bosque"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este viernes por impulsar desde el Govern un cambio de mentalidad en la política forestal de Cataluña, tras los incendios que sufrió el mes de julio, y las consecuencias de los que ha habido en el oeste de España: "Los ciudadanos creen que hay poco bosque en Cataluña. No, hay mucho bosque. Es más, hay demasiado bosque".

Lo ha dicho durante su intervención inicial ante los medios antes de empezar la reunión que el Govern celebra este viernes y sábado en Arnes (Tarragona), al inicio del curso político, y ha avanzado que el Govern trabajará "en profundidad" en este cambio de mentalidad.

Ha aplaudido la iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar un Pacto de Estado en esta materia, y ha dicho que analizarán qué contribuciones puede hacer Cataluña al mismo, reivindicando la lealtad institucional y criticando el "ping-pong competencial" que, a su juicio, se ha visto durante este verano.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Greta Thunberg y Ada Colau zarparán con la Flotilla que sale este domingo de Barcelona hacia Gaza

Greta Thunberg y Ada Colau

Yolanda Díaz pide "respuesta" de Feijóo ante los "raudales de odio" de Abascal sobre el Open Arms y pide "más humanidad"

Yolanda Díaz pide "respuesta" de

El PP lleva al Congreso su propuesta de Registro de Pirómanos y la "obligación" de ponerles pulseras telemáticas

El PP lleva al Congreso

La inflación interanual en Francia baja una décima en agosto al 0,9 %

Infobae

La bolsa española eleva al 0,28 % su caída tras la apertura por el retroceso de la banca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El día más feliz de

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este sábado

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La ley por hospitalización que mucha gente desconoce, según un abogado: “La empresa está obligada a dártelo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”