Illa aboga por impulsar un cambio en la política forestal de Cataluña: "Hay demasiado bosque"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este viernes por impulsar desde el Govern un cambio de mentalidad en la política forestal de Cataluña, tras los incendios que sufrió el mes de julio, y las consecuencias de los que ha habido en el oeste de España: "Los ciudadanos creen que hay poco bosque en Cataluña. No, hay mucho bosque. Es más, hay demasiado bosque".

Lo ha dicho durante su intervención inicial ante los medios antes de empezar la reunión que el Govern celebra este viernes y sábado en Arnes (Tarragona), al inicio del curso político, y ha avanzado que el Govern trabajará "en profundidad" en este cambio de mentalidad.

Ha aplaudido la iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar un Pacto de Estado en esta materia, y ha dicho que analizarán qué contribuciones puede hacer Cataluña al mismo, reivindicando la lealtad institucional y criticando el "ping-pong competencial" que, a su juicio, se ha visto durante este verano.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)