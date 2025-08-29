Espana agencias

El PSOE condena el ataque a la sede del PP en Huesca: "La violencia no tiene cabida en democracia"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSOE ha condenado el ataque ocurrido en la madrugada de este viernes en la sede del PP de Huesca, contra la que se han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja, afirmando que "la violencia no tiene cabida en democracia" y que "condenar siempre es una responsabilidad institucional".

"Condenamos con firmeza el ataque sufrido contra una sede del Partido Popular en Huesca. La violencia no tiene cabida en democracia. Condenar siempre es una responsabilidad institucional. Porque, cuando se mira hacia otro lado, la crispación crece", ha afirmado el PSOE en un mensaje en la red social X.

Los socialistas también han esgrimido que defender la convivencia y la democracia "exige coherencia y unidad" frente "a cualquier forma de violencia".

La Policía Nacional investiga el ataque que entorno a la madrugada de este viernes, 29 de agosto, ha sufrido la sede del PP de Huesca, contra la que se han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja.

Los hechos han ocurrido esta madrugada contra la puerta principal y cristaleras de la sede, ubicada en la calle Saturnino López Novoa de la capital altoaragonesa.

EL PSOE REPROCHÓ AL PP NO CONDENAR LOS ATAQUES

Anteriormente, los socialistas han criticado a los 'populares' por no haber condenado los más de 180 ataques a sus sedes desde noviembre de 2023, que dieron inicio a raíz de la negociación de la ley de amnistía, y ha atribuido los actos vandálicos al "clima de crispación" al que consideran que contribuyen PP y a Vox.

A principio de este mes los socialistas exigieron al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, "una condena expresa y sin matices" de estos ataques porque "callar es permitir y mirar para otro lado es justificar". "En democracia, la violencia política no se tolera, no se blanquea y no se ignora: se condena", subrayaron desde Ferraz.

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Economía y Vivienda del PP, Juan Bravo, condenó ese mismo día el ataque a la sede socialista de la localidad de Vera (Almería), pero responsabilizó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar la "confrontación" al hablar de "muros".

"Él dijo que había un muro. Los que estaban dentro de su muro y los que estaban fuera. Fue el primero que, de alguna manera, buscó esa confrontación. Otros, desde el primer día, hablábamos de puentes. ¿Eso justifica la violencia? Evidentemente, creo que todos tenemos que tener una misma posición, la misma, y es estar en contra de cualquier tipo de violencia", adujo Bravo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para condonar deuda de las CCAA

El Consejo de Ministros aprobará

PP pide la dimisión de Pedro Sánchez por estar "de vacaciones" y no asumir responsabilidades por los incendios

PP pide la dimisión de

Otegi dice que los israelíes quieren aplicar en Palestina "la solución final" que Hitler pretendió para los judíos

Otegi dice que los israelíes

Baleares recurre ante el Supremo el real decreto que regula el procedimiento del reparto de menores

Baleares recurre ante el Supremo

Las ventas minoristas españolas moderan su crecimiento al aumentar un 4,7 % en julio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mañueco defiende su gestión de

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

“La gente se compra casas sin tener ni idea”: estos son los consejos de un abogado antes de aceptar una hipoteca

Las dos cosas más importantes que tienes que saber si te despiden, según un abogado: “No pierdas el tiempo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 29 agosto

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”