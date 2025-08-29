Espana agencias

El PP lleva al Congreso su propuesta de Registro de Pirómanos y la "obligación" de ponerles pulseras telemáticas

El PP ya ha registrado en el Congreso su propuesta de crear un registro nacional de pirómanos y de establecer la "obligación" de que lleven pulseras telemáticas para tenerlos localizados.

Se trata de una proposición no de ley que el PP quiere debatir y votar en el Pleno del Congreso, El texto ya ha sido calificado por la Mesa de la Cámara y está listo para incluirlo en una próxima sesión plenaria.

SÓLO LOS CONDENADOS EN FIRME

En concreto, la iniciativa emplaza al Gobierno a "impulsar la creación de un Registro Nacional de Pirómanos, que permita identificar y centralizar los datos de todas las personas condenadas en firme por delitos relacionados con incendios forestales, con el fin de mejorar la prevención, la vigilancia y la coordinación entre administraciones".

El texto, recogido por Europa Press, pide también "regular la obligación de portar pulseras telemáticas de geolocalización para los condenados por incendios forestales que cumplan penas en régimen abierto, libertad condicional o tras su excarcelación, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios, reforzando así las garantías de seguridad y protección del medio ambiente".

Precisamente esa obligación de portar pulseras telemáticas incluso a quien ya ha cumplido su condena provocó dudas de constitucionalidad a expertos judiciales y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, según dijo en su comparecencia en el Senado.

El PP justifica su iniciativa subrayando que "antes de hablar de un Pacto de Estado por la Emergencia Climática, el Gobierno debe centrarse en lo urgente y en lo importante, que es destinar todos los recursos y tomar las medidas necesarias en materia de prevención y adaptación de los territorios más vulnerables para hacer frente a los incendios".

HACE FALTA UNA RESPUESTA "CONTUNDENTE"

El PP asume explica que, "aunque algunos incendios tienen causas naturales o accidentales, es especialmente alarmante el porcentaje de ellos que son provocados de manera intencionada" y "la sociedad demanda una respuesta contundente frente a estas conductas".

A su juicio, la falta de un registro nacional de condenados por incendios forestales "impide la coordinación eficaz entre administraciones y deja vacíos en la prevención". "España no puede permitirse una política de brazos cruzados frente a la amenaza de los incendios forestales --proclama el PP--. La protección de nuestros bosques, de la biodiversidad y de las comunidades rurales requiere valentía legislativa y medidas firmes".

