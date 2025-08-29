El PP alerta a los votantes de Más Madrid tras sus acuerdos con Bildu: "No te dejes engañar"

El parlamentario del PP vasco Alvaro Gotxi ha realizado un llamamiento a los votantes de Más Madrid para que no se dejen "engañar" después de que la formación de izquierdas mantuviera este jueves una reunión con EH Bildu en Bilbao y acordaran colaborar para "hacer frente a la extrema derecha y a la ola autoritaria" que "amenaza la democracia y avanza en Europa", tal como informaron ambas fuerzas políticas tras el encuentro.

El dirigente popular se ha referido este viernes al contenido de este encuentro, a través de las redes sociales, para afirmar que, "si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces igual es que es un pato".

Gotxi se ha dirigido directamente a los votantes de Más Madrid para advertirles: "cuando en Madrid votas a Más Madrid ya sabes lo que estás votando, no te dejes engañar".