Espana agencias

El número de desempleados en Alemania alcanza los 3 millones por primera vez desde 2015

Por Newsroom Infobae

Guardar

Berlín, 29 ago (EFECOM).- El número de desempleados en Alemania alcanzó en el mes de agosto los 3,025 millones, con lo que, por primera vez desde febrero de 2015, se supera la cifra de los tres millones de personas sin empleo.

El índice de desempleo se situó en el 6,4 por ciento frente el 6,3 por ciento del mes anterior y el 6,1 por ciento de agosto de 2024.

En términos absolutos la cifra de desempleados creció en 46.000 personas con respecto a julio y en 153.000 con respecto a agosto de 2024.

Durante el verano, en Alemania suele subir la cifra de desempleados, debido a que las empresas hacen menos contrataciones nuevas y muchos contratos de formación profesional terminan.

"En agosto ha ocurrido lo que esperábamos. Por la pausa de verano el número de desempleados ha superado los tres millones", dijo la presidenta de la Agencia Federal de Empleo, Andrea Nahles.

El mercado laboral, según Nahles, sigue marcado por la debilidad que ha tenido la economía alemana en los últimos años, aunque "ya se observan síntomas de estabilización".

La economía alemana atraviesa un periodo de crisis con dos años seguidos de recesión, pese a lo cual el mercado laboral se había mostrado relativamente robusto.

A pesar del ascenso del paro en agosto el Instituto de Estudios sobre el Mercado de Trabajo considera que hay señales positivas y que la tendencia al alza puede revertirse.

Según un estudio del Instituto de la Economía Alemana (IW), el 89 por ciento de los trabajadores en Alemania consideran que su puesto de trabajo es seguro y no temen caer en el paro.

La cifra incluso ha subido ligeramente con respecto al año anterior, cuando el 85 por ciento consideraban que su puesto de trabajo era seguro.

No obstante, el presidente del Instituto IFO de Múnich, Clemens Fuest, ha advertido que las dificultades en el mercado laboral pueden terminar repercutiendo en la coyuntura creando así un círculo vicioso.

La tendencia al ahorro puede aumentar ante las malas cifras de empleo, lo que perjudicaría el consumo privado.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España protesta formalmente ante Rusia por el "inaceptable" ataque contra Kiev, que ya ha dejado una veintena de muertos

España protesta formalmente ante Rusia

IU alerta de la "proliferación de agresiones fascistas" tras el ataque a un periodista y pide explicaciones al Gobierno

IU alerta de la "proliferación

Albares pide a la UE incrementar la presión sobre Israel para que "levante el bloqueo" en Gaza y acepte los dos Estados

Albares pide a la UE

Yolanda Díaz se reúne este viernes con sindicatos para tratar la situación laboral de los efectivos de extinción

Infobae

Felipe VI y Letizia visitan este viernes la provincia de Cáceres para conocer los daños de los incendios

Felipe VI y Letizia visitan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una uruguaya que vive en

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

Abascal pide “hundir” el barco de Open Arms: “Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo”

ECONOMÍA

Las dos cosas más importantes

Las dos cosas más importantes que tienes que saber si te despiden, según un abogado: “No pierdas el tiempo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 29 agosto

Sara recupera en el Tribunal Supremo los incentivos que no le pagó Zara tras su despido: la empresa le había penalizado una incapacidad temporal

Un hombre encuentra 500 euros olvidados en un cajero automático en Salamanca y actúa de una manera ejemplar

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto pese a la presión al alza de los carburantes

DEPORTES

Tsitsipas pierde el partido y

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”

Jorge Vilda habla sobre la polémica con las habitaciones: “Las puertas estaban entornadas con el pestillo echado”