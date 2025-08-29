El número de desempleados en Alemania alcanza los 3 millones por primera vez desde 2015

Berlín, 29 ago (EFECOM).- El número de desempleados en Alemania alcanzó en el mes de agosto los 3,025 millones, con lo que, por primera vez desde febrero de 2015, se supera la cifra de los tres millones de personas sin empleo.

El índice de desempleo se situó en el 6,4 por ciento frente el 6,3 por ciento del mes anterior y el 6,1 por ciento de agosto de 2024.

En términos absolutos la cifra de desempleados creció en 46.000 personas con respecto a julio y en 153.000 con respecto a agosto de 2024.

Durante el verano, en Alemania suele subir la cifra de desempleados, debido a que las empresas hacen menos contrataciones nuevas y muchos contratos de formación profesional terminan.

"En agosto ha ocurrido lo que esperábamos. Por la pausa de verano el número de desempleados ha superado los tres millones", dijo la presidenta de la Agencia Federal de Empleo, Andrea Nahles.

El mercado laboral, según Nahles, sigue marcado por la debilidad que ha tenido la economía alemana en los últimos años, aunque "ya se observan síntomas de estabilización".

La economía alemana atraviesa un periodo de crisis con dos años seguidos de recesión, pese a lo cual el mercado laboral se había mostrado relativamente robusto.

A pesar del ascenso del paro en agosto el Instituto de Estudios sobre el Mercado de Trabajo considera que hay señales positivas y que la tendencia al alza puede revertirse.

Según un estudio del Instituto de la Economía Alemana (IW), el 89 por ciento de los trabajadores en Alemania consideran que su puesto de trabajo es seguro y no temen caer en el paro.

La cifra incluso ha subido ligeramente con respecto al año anterior, cuando el 85 por ciento consideraban que su puesto de trabajo era seguro.

No obstante, el presidente del Instituto IFO de Múnich, Clemens Fuest, ha advertido que las dificultades en el mercado laboral pueden terminar repercutiendo en la coyuntura creando así un círculo vicioso.

La tendencia al ahorro puede aumentar ante las malas cifras de empleo, lo que perjudicaría el consumo privado.EFECOM