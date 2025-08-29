El Kospi cae un 0,32 % a la espera de datos de inflación en EE. UU.

Seúl, 29 ago (EFECOM).- La Bolsa de Seúl cerró este viernes con una caída del 0,32 %, en un clima de cautela previo a la publicación de un indicador clave de inflación en Estados Unidos.

El índice de referencia Kospi retrocedió 10,31 puntos hasta 3.186,01 unidades.

Por su parte, el índice tecnológico Kosdaq descendió un 0,19 %, o 1,52 puntos, y terminó en 796,91 unidades.

Los inversores parecen haber mostrado cautela ante la inminente publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en EE. UU. que suele servir de preámbulo para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Entre las principales compañías, el fabricante de chips Samsung Electronics subió un 0,14 % y su competidor SK hynix avanzó un 0,19 %.

El sector de construcción naval prolongó su racha positiva. HD Hyundai Heavy Industries ganó un 3,38 % y Hanwha Ocean un 2 %, impulsadas por las expectativas de cooperación con EE. UU.

Por otro lado, el fabricante de baterías LG Energy Solution cayó un 3,30 % y la firma de defensa Hanwha Aerospace un 2,64 %.

En el sector framcéutico Samsung Biologics descendió un 1,09 % y Celltrion un 2,78 %.

El won se depreció frente al dólar, que se cambiaba al cierre a 1.390,1 unidades, 2,6 más que en la víspera. EFECOM