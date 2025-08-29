Espana agencias

El Kospi cae un 0,32 % a la espera de datos de inflación en EE. UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

Seúl, 29 ago (EFECOM).- La Bolsa de Seúl cerró este viernes con una caída del 0,32 %, en un clima de cautela previo a la publicación de un indicador clave de inflación en Estados Unidos.

El índice de referencia Kospi retrocedió 10,31 puntos hasta 3.186,01 unidades.

Por su parte, el índice tecnológico Kosdaq descendió un 0,19 %, o 1,52 puntos, y terminó en 796,91 unidades.

Los inversores parecen haber mostrado cautela ante la inminente publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en EE. UU. que suele servir de preámbulo para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Entre las principales compañías, el fabricante de chips Samsung Electronics subió un 0,14 % y su competidor SK hynix avanzó un 0,19 %.

El sector de construcción naval prolongó su racha positiva. HD Hyundai Heavy Industries ganó un 3,38 % y Hanwha Ocean un 2 %, impulsadas por las expectativas de cooperación con EE. UU.

Por otro lado, el fabricante de baterías LG Energy Solution cayó un 3,30 % y la firma de defensa Hanwha Aerospace un 2,64 %.

En el sector framcéutico Samsung Biologics descendió un 1,09 % y Celltrion un 2,78 %.

El won se depreció frente al dólar, que se cambiaba al cierre a 1.390,1 unidades, 2,6 más que en la víspera. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para condonar deuda de las CCAA

El Consejo de Ministros aprobará

PP pide la dimisión de Pedro Sánchez por estar "de vacaciones" y no asumir responsabilidades por los incendios

PP pide la dimisión de

El PSOE condena el ataque a la sede del PP en Huesca: "La violencia no tiene cabida en democracia"

El PSOE condena el ataque

Otegi dice que los israelíes quieren aplicar en Palestina "la solución final" que Hitler pretendió para los judíos

Otegi dice que los israelíes

Baleares recurre ante el Supremo el real decreto que regula el procedimiento del reparto de menores

Baleares recurre ante el Supremo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mañueco defiende su gestión de

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

“La gente se compra casas sin tener ni idea”: estos son los consejos de un abogado antes de aceptar una hipoteca

Las dos cosas más importantes que tienes que saber si te despiden, según un abogado: “No pierdas el tiempo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 29 agosto

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”