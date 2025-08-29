El Archivo de Murcia publica una galería de fotos de Felipe VI en su etapa como cadete de la Academia General del Aire

El Archivo General de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, publica este viernes en su página web ('archivogeneral.carm.es') una selección de reportajes fotográficos que recogen distintas etapas de la estancia del entonces príncipe Felipe en la Región durante su periodo de formación como cadete en la Academia General del Aire de San Javier (AGA).

Coincidiendo con el ingreso de la princesa Leonor en la AGA, el Archivo recupera algunos momentos de la formación de su padre y de su estancia en la Región entre 1987 y 1988, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Entre las imágenes destacan la llegada de un joven don Felipe, con solo 19 años, a la Academia, el 2 de septiembre de 1987, ante la expectación de los periodistas que lo retrataron con sus compañeros de camareta, su primera práctica de vuelo como piloto acompañado por su tutor e instructor, el capitán Guillermo Quintanilla, con sus compañeros en clases de aeronáutica y pasando revista, o sus entrenamientos al aire libre en distintas modalidades de atletismo.

También muestran una visita al santuario de la Fuensanta, junto al que fuera obispo de la Diócesis de Cartagena, Javier Azagra, y al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Carlos Collado, recibido entre el fervor popular, su visita el 5 de junio de 1988 al palacio de San Esteban para presidir un Consejo de Gobierno, y la entrega de despachos al concluir el periodo de formación de su promoción, el 14 de julio de 1988, cuando el príncipe Felipe recibió su diploma de manos de su padre, el rey Juan Carlos.

La galería fotográfica, titulada 'Felipe de Borbón. Destino San Javier (1987-1988)', está compuesta por 42 instantáneas de varios fondos del Archivo General, como los de los fotoperiodistas Ángel Martínez Requiel y Tomás Lorente, y la colección fotográfica del Gabinete de Prensa de la Presidencia de la Comunidad Autónoma.