EH Bildu se reúne este viernes en San Sebastián para preparar su Conferencia Política del 20 de septiembre

EH Bildu reunirá este viernes en San Sebastián a la Mesa Política de Hegoalde, coincidiendo con el inicio del curso político, en la que se analizarán y trabajarán los objetivos del curso, entre ellos, y de manera especial, la convocatoria de la Conferencia Política que tendrá lugar el 20 de septiembre en Tabakalera.

En un comunicado, EH Bildu ha afirmado que la izquierda soberanista e independentista ha comenzado "con fuerza" el curso político 2025-2026, dando cumplimiento al mandato del III Congreso y preparándose "para lo que puedan deparar los próximos meses".

Según ha destacado, las próximas semanas servirán para reunir a la militancia "ya activa en ciudades, pueblos y barrios de Euskal Herria, y para compartir los retos colectivos".

En este sentido, en la Mesa Política de mañana se acordará el Plan Político del curso, con la mirada puesta en la "movilización nacional" convocada para el 22 de noviembre en Bilbao y con las transformaciones y políticas públicas a activar en todos los ámbitos institucionales como base. Tras el encuentro, comparecerá ante los medios el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la sede de la formación en la capital guipuzcoana.