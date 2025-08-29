Espana agencias

Bildu y Más Madrid se reúnen en Bilbao y colaborarán para "hacer frente a la extrema derecha y a la ola autoritaria"

EH Bildu y Más Madrid (miembro de la coalición Sumar) se han reunido este jueves en Bilbao y se han comprometido a colaborar para "hacer frente a la extrema derecha y a la ola autoritaria" que "amenaza la democracia y avanza en Europa".

Al encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos emprendida por la formación que lidera Arnaldo Otegi, han asistido, por parte de EH Bildu, el secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta; la parlamentaria vasca y miembro del equipo de Relaciones Políticas, Oihana Etxebarrieta; y el responsable de Relaciones Internacionales del partido, Igor Zulaika. En representación de Más Madrid han acudido el responsable de Estrategia, Héctor Tejero; el secretario de Organización, Gabriel Ortega, y la responsable de Feminismos, Ana Tejero.

En un comunicado conjunto, ambas formaciones han calificado la cita de "positiva y constructiva", y han precisado que "ha servido para compartir la visión sobre la situación que atraviesa el Estado español y el contexto global".

Como conclusión principal, han advertido de que la reacción "autoritaria y de ultraderecha que amenaza la democracia debe tener como respuesta la colaboración entre fuerzas progresistas y de izquierdas", así como "la puesta en marcha de políticas públicas transformadoras".

EH Bildu y Más Madrid han compartido "experiencias de gobierno y de oposición", tareas que consideran "fundamentales para alimentar la esperanza en las clases populares, tanto madrileñas como vascas".

Ambos partidos han coincidido en "la necesidad de compartir estrategias y políticas eficaces, basadas en la justicia social, el ecologismo, el feminismo y los valores democráticos". "Hacer frente a la extrema derecha y a la ola autoritaria que avanza en Europa exige buscar ámbitos de trabajo compartido y de colaboración de cara al futuro. Y a esto nos hemos comprometido", han concluido.

La formación dirigida por Arnaldo Otegi comenzó el pasado lunes su ronda de contactos con ERC en San Sebastián y este pasado miércoles se reunió en Bilbao con Mès per Mallorca.

