Agricultura propondrá un programa específico para la ganadería extensiva en la futura PAC

Madrid, 29 ago (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apuntado que para la próxima Política Agraria Común (PAC) propondrá un "programa específico de apoyo a la ganadería extensiva", una actividad que se ha visto afectada por los recientes incendios y que "constituye un elemento de interés y preocupación".

Esta mañana, antes de su comparecencia en la Comisión de Agricultura del Senado, ha precisado que dicho programa tendrá de forma particular un apoyo para los sectores del ovino y del caprino, "porque sin duda, lo necesitan".

A su juicio, esta actividad económica es "fundamental" y cuenta con "personas que cuidan y gestionan el territorio del mundo rural", lo que es importante para evitar la propagación de incendios.

Ha recordado que España cuenta con una cabaña de ovejas de unas 16,6 millones de cabezas, con una exportación de más de millón y medio, de las que el 50 % se han enviado a Marruecos en el último año.

Sobre el sector caprino, ha cifrado la cabaña en unos 2,4 millones de cabezas, a las que se suman otros 6,6 millones del sector bovino.

Ha indicado que el sector ganadero ha constituido un "elemento muy importante de cara a la última PAC", en cuya implementación "el Gobierno ha reforzado los fondos de cara a este sector".

Ha explicado que la ganadería extensiva "no es la única solución" para frenar el avance de los incendios, pero es una actividad que es "vital para el mundo rural", por lo que ha lanzado un "mensaje de esperanza" para los titulares que operan en este sector.EFECOM