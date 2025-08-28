Espana agencias

Vox critica la presencia de la ministra Redondo en CyL con los Reyes: "¿Va a recuperar la zona con ideología de género?"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Hierro, ha criticado la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la visita que hicieron ayer los Reyes de España a las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León al ironizar con que si el Gobierno tenía pensado "recuperar la zona con ideología de género o lenguaje inclusivo".

"Volvemos a ver el electoralismo barato con el que actúan. ¿Ustedes se han preguntado a qué narices vino la ministra de Igualdad al escenario de los incendios? No vino el ministro responsable en la gestión de las Infraestructuras, el señor Puente. No vino el ministro de Interior, no vino la ministra de Defensa. No, trajeron a la ministra de Igualdad. ¡Tócate las narices!", ha apuntado durante su comparecencia tras la Junta de Portavoces celebrada esta mañana en las Cortes.

Hierro ha lamentado que la ministra se "paseara" por los escenario de los incendios con "sandalias con los colores corporativos del partido" y se reunirá con afectados. "¿Qué es lo que les propone el Ministerio de Igualdad a los afectados para recuperar sus casas, sus vidas, sus montes, todo lo que han perdido? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero para esa pregunta también le damos una respuesta al Gobierno criminal de Sánchez, que disuelva al Ministerio de Igualdad y que los 511 millones anuales que tiene de presupuestados haga un plan bianual para recuperar las zonas afectadas", ha finalizado.

