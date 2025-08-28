Espana agencias

Vecinos y autoridades trasladan a los Reyes en Verín el impacto de los incendios y las tareas de recuperación

Por Newsroom Infobae

Vecinos del municipio ourensano de Verín y autoridades fueron este jueves los encargados de trasladar a los Reyes el impacto que los incendios tiene sobre la población y el medio rural, así como las labores de recuperación que se desarrollan tras la oleada de incendios que asoló la provincia de Ourense.

Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, iniciaron su visita en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV.

El jefe de Estado y su esposa llegaron en helicóptero a Verín, donde fueron recibidos entre aplausos y vítores de los vecinos, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; y el regidor de Monterrei, José Luis Suárez, entre otras autoridades.

Una vez en el interior del centro, se dirigieron a la sala de control donde conocieron, de la mano de la jefa del Servicio Provincial de Incendios de Ourense, Sandra Martínez, la situación de la provincia y de las tareas que se realizan actualmente sobre el terreno.

Tras ello, los Reyes agradecieron a los representantes de los equipos de emergencia, entre los que se encontraban miembros de la UME, Brilat, del Cuerpo de Bomberos de la República Portuguesa, Guardia Civil, Brigadistas, entre otros, la labor realizada en las zonas afectadas por los incendios.

También se interesaron por la salud de los heridos y Felipe VI hizo un reconocimiento "muy especial y muy agradecido" a los efectivos que estos días trabajaron para salvar vidas y luchar contra los incendios.

"Gratitud, reconocimiento y también comprensión porque solo cada uno de vosotros sabe lo que tuvo que pasar, las dificultades, superar las propias competencias y posibilidades para poder hacer el trabajo como hicisteis", expresaron los monarcas.

A continuación, se desplazaron hasta una explotación ganadera de Cualedro donde los ganaderos le trasladaron el impacto de estos fuegos en el sector.

El alcalde de Monterrei calificó la visita de los Reyes como "muy cercana" e "importante". "Estas visitas nos dan mucho ánimo y fuerza", afirmó el regidor.

Los vecinos, según detalló, le trasladaron a los monarcas la situación del rural a la que "es necesario dar un cambio" y la reclamación principal de la ciudadanía fue la limpieza de los montes y la protección de los núcleos de población.

Asimismo, los Reyes explicaron que "querían estar" en Ourense para escuchar a los vecinos "verles las caras" y conocer el "drama humano" que supusieron los incendios y la perdida económica.

