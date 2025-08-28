Espana agencias

Una diputada de la CUP embarcará también rumbo a Gaza con la Global Sumud Flotilla

Por Newsroom Infobae

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo y el miembro de la dirección nacional de la CUP Adrià Plaza embarcarán este domingo rumbo a Gaza con la Global Sumud Flotilla que partirá con decenas de barcos desde Barcelona.

En un comunicado este jueves, Castillejo ha destacado que esta iniciativa representa "el mayor esfuerzo de solidaridad desde que comenzó el bloqueo ilegal en Gaza".

La CUP quiere, con la participación en la Flotilla, expresar su "compromiso internacionalista, en defensa de una Palestina libre y contra cualquier forma de ocupación".

EuropaPress

