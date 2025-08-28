Rueda ve "muy positiva" la visita de los Reyes a Verín (Ourense) para conocer la situación tras los incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado de "muy positiva" la visita que los Reyes realizaron este jueves al municipio ourensano de Verín donde conocieron la situación de la provincia tras la oleada de incendios.

"Creo que esta visita fue muy positiva. Que ellos puedan estar directamente en los lugares que hace pocos días ardían y que ahora que la situación mejoró un poco puedan ver las consecuencias", ha señalado Rueda a los medios de los comunicaciones.

Durante la visita, ha indicado Rueda, los monarcas pudieron escuchar directamente a los afectados, al personal que trabajó en la extinción e incluso reflexiones trasladadas por los vecinos sobre las causas de los incendios.

"Lo hicieron como se deben hacer estas visitas: con tiempo suficiente, escuchando a la gente y queriendo empaparse de la realidad. Agradecemos que estuviesen aquí", ha sentenciado Rueda.