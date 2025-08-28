Robles irá el 10 de septiembre a Zaragoza para presentar el hub logístico de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado este miércoles que, el próximo 10 de septiembre, acudirá a Zaragoza con motivo de la presentación del hub logístico e industrial de Defensa de Aragón.

Así lo ha señalado la ministra durante una visita al aeropuerto de Teruel, donde ha anunciado la creación de un Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (Ciema) en estas instalaciones.

"El día 10 vendremos para el tema del hub logístico", ha dicho Robles, sin ofrecer más detalles al respecto, aprovechando su intervención también para ensalzar "las magníficas relaciones" que mantiene el Ministerio con el Ejecutivo autonómico, que "son y serán siempre con visión de futuro, pensando en los aragoneses, que es pensar en España".

En diciembre de 2024, Robles y el presidente aragonés, Jorge Azcón, acordaron colaborar para que empresas del sector se instalen en la comunidad autónoma, en el marco de un proyecto de 'hub' logístico e industrial, que iba a presentarse en febrero, pero se desconvocó por cuestiones de agenda sin que se fijara hasta ahora una nueva fecha.

Del mismo modo, Aragón acudió por primera vez a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, que se celebró del 12 al 14 de mayo en Madrid, con un stand propio y 33 empresas del sector.