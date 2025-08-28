Espana agencias

Puesto en libertad tras abonar una fianza el joven que atropelló al cantante mallorquín Jaume Anglada

La Audiencia Provincial de Palma ha dejado en libertad al joven de 20 años acusado de atropellar al cantante mallorquín Jaume Anglada y darse a la fuga.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez ha estimado el recurso presentado por el abogado del acusado, Pablo Juanico, y le ha dejado en libertad provisional tras pagar una fianza de 5.000 euros.

El joven llevaba en prisión provisional desde el mismo día del atropello, el pasado 8 de agosto, después de reconocer la autoría de los hechos ante el juzgado de guardia. También pidió perdón y lamentó lo ocurrido.

El siniestro tuvo lugar sobre las 01.30 horas de ese viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Según la investigación llevada a cabo por la Policía Local, el joven conducía bajo los efectos del alcohol --triplicaba la tasa máxima permitida-- cuando arrolló a la motocicleta sobre la que circulaba Anglada y se dio a la fuga.

Debido a las heridas de extrema gravedad, el artista fue inmediatamente evacuado al Hospital Universitario de Son Espases, donde permanece hasta el día de hoy. El pasado martes, de acuerdo con el último parte médico, abandonó la UCI y pasó a planta.

