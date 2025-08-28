Óscar López lamenta la "antipolítica" y el "deterioro" del debate de quienes "no quieren discutir de las cosas reales"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha lamentado el "deterioro" del debate público de quienes "no quieren discutir de las cosas de comer o de las cosas reales".

Lo ha manifestado este jueves en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, donde se ha mostrado "muy preocupado" sobre la "antipolítica" y ha asegurado de que tiene "unos autores que entienden que les beneficia" esta situación.

"Es un discurso donde la extrema derecha llega más lejos, la derecha se queda un poquito menos lejos, pero al final buscan lo mismo, que es desmovilizar a la gente, alejarle de la política, hacer discursos facilones, machacones, de confrontación permanente, crear esa confrontación y luego denunciarla", ha apuntado.

Según López, "no conviene debatir de por qué España bate récord de crecimiento, en creación de empleo o la subida de las pensiones". "Mejor no hablar de todo eso (en la región) o de qué hace la Comunidad de Madrid, qué hace la presidenta (Isabel Díaz) Ayuso. Mejor generar polémicas estériles y luego pasa lo que pasa", ha añadido.

El secretario general del PSOE-M se ha referido así por unos cánticos que se han producido en el pregón de las Fiestas de San Sebastián de los Reyes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según se ve en un vídeo que circula por redes sociales.

"¿Qué esperan ustedes si la propia jefa de filas es la de la fruta? Pues esa es la pena y lástima. El deterioro del debate público y político quienes no quieren discutir de las cosas de comer, de las cosas reales o de los datos. Es lamentable y desde luego llega muy lejos", ha censurado.

Desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no han querido pronunciarse sobre este aspecto y han remarcado a Europa Press que las fiestas de la localidad son las "más masificadas y que no ha habido ningún incidente".