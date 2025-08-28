Los Reyes se reúnen hoy con alcaldes, ganaderos y vecinos en zonas afectadas por los fuegos en Ourense

Los Reyes de España realizarán este jueves una visita oficial a distintos puntos de la provincia de Ourense, la zona más castigada por la reciente ola de incendios forestales. El objetivo de este recorrido es conocer de primera mano la magnitud de los daños, escuchar las demandas de los vecinos y trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad.

La jornada comenzará en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, donde Felipe VI y Letizia se reunirán con los alcaldes de los municipios más afectados.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y tendrán un encuentro con propietarios y trabajadores del sector primario.

La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendios.

Este desplazamiento forma parte de un viaje más amplio que los Reyes realizan por Castilla y León y Extremadura, con la intención de acompañar a las comunidades damnificadas, reconocer el esfuerzo de los equipos de emergencia y mostrar gratitud a quienes participaron en la lucha contra el fuego y en la protección de la población.

INICIATIVA DE LA REINA SOFÍA

Por su parte, la Reina Sofía tuvo como iniciativa, a través de la Fundación Reina Sofía, activar un fondo de emergencia para contribuir a la recuperación medioambiental y social tras los incendios forestales registrados recientemente en distintas zonas de España.

Dotado inicialmente con 50.000 euros, este fondo se destinará principalmente a labores de reforestación en la provincia de Ourense, en una primera acción.

Las principales tareas a las que llegará la ayuda son la reforestación, atención a la fauna afectada y otras acciones de recuperación ecológica, con especial atención a aquellos daños que habitualmente no están cubiertos por seguros ni por los fondos de emergencia de las administraciones públicas.