Junta defiende a Mañueco tras la negativa de bomberos forestales a saludarle: "Ocurre a los políticos que dan la cara"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que situaciones como la negativa de bomberos forestales a saludar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, son "cosas que ocurren a los políticos que dan la cara", y ha destacado que el Ejecutivo está dispuesto a "asumir las críticas".

"Estas cosas les ocurren a los políticos que dan la cara, a los que están con los problemas de la gente, que se acercan a aquellos ciudadanos que sufren. En algunas ocasiones recibes palabras de ánimo y estímulo, y en otras quejas por dificultades que existen", ha respondido Fernández Carriedo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, al ser cuestionado por el rechazo de bomberos a saludar al presidente en su visita el miércoles a la zona afectada por el incendio de Porto (Zamora), junto a los Reyes.

Fernández Carriedo, quien ha definido a Fernández Mañueco como una persona "muy educada, que saluda y respeta a todo el mundo", ha defendido así que recibir críticas cuando se "da la cara" es algo "natural".

Asimismo, ha afirmado que "de todo se aprende" y ha asegurado que desde la Junta están dispuestos a "asumir" las críticas, al tiempo que ha subrayado que los miembros del Ejecutivo autonómico van a seguir "muy cerca del territorio".

En este contexto, cuestionado por si el presidente de la Junta se acercará en la mañana del viernes a recibir a los participantes en la concentración que se llevará a cabo frente a las Cortes para criticar la "mala gestión" frente a los incendios, el portavoz de la Junta ha indicado que la "tarea principal" de Fernández Mañueco durante esa jornada será comparecer en el Parlamento, como los "grupos le han pedido que haga".

"Eso es lo que va a hacer el presidente de la Junta y lo va a hacer con sus mejores capacidades. Yo creo que además lo ha hecho durante todo este periodo, él ha sabido dar la cara", ha concluido.