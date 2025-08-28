Espana agencias

Junta defiende a Mañueco tras la negativa de bomberos forestales a saludarle: "Ocurre a los políticos que dan la cara"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que situaciones como la negativa de bomberos forestales a saludar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, son "cosas que ocurren a los políticos que dan la cara", y ha destacado que el Ejecutivo está dispuesto a "asumir las críticas".

"Estas cosas les ocurren a los políticos que dan la cara, a los que están con los problemas de la gente, que se acercan a aquellos ciudadanos que sufren. En algunas ocasiones recibes palabras de ánimo y estímulo, y en otras quejas por dificultades que existen", ha respondido Fernández Carriedo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, al ser cuestionado por el rechazo de bomberos a saludar al presidente en su visita el miércoles a la zona afectada por el incendio de Porto (Zamora), junto a los Reyes.

Fernández Carriedo, quien ha definido a Fernández Mañueco como una persona "muy educada, que saluda y respeta a todo el mundo", ha defendido así que recibir críticas cuando se "da la cara" es algo "natural".

Asimismo, ha afirmado que "de todo se aprende" y ha asegurado que desde la Junta están dispuestos a "asumir" las críticas, al tiempo que ha subrayado que los miembros del Ejecutivo autonómico van a seguir "muy cerca del territorio".

En este contexto, cuestionado por si el presidente de la Junta se acercará en la mañana del viernes a recibir a los participantes en la concentración que se llevará a cabo frente a las Cortes para criticar la "mala gestión" frente a los incendios, el portavoz de la Junta ha indicado que la "tarea principal" de Fernández Mañueco durante esa jornada será comparecer en el Parlamento, como los "grupos le han pedido que haga".

"Eso es lo que va a hacer el presidente de la Junta y lo va a hacer con sus mejores capacidades. Yo creo que además lo ha hecho durante todo este periodo, él ha sabido dar la cara", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar López lamenta la "antipolítica" y el "deterioro" del debate de quienes "no quieren discutir de las cosas reales"

Óscar López lamenta la "antipolítica"

El PP afirma que García Ortiz está "incapacitado" para ejercer sus obligaciones constitucionales mientras esté imputado

El PP afirma que García

Marlaska desdeña las pulseras para pirómanos del PP y ensalza a Guardia Civil por la detención de incendiarios

Marlaska desdeña las pulseras para

Puesto en libertad tras abonar una fianza el joven que atropelló al cantante mallorquín Jaume Anglada

Puesto en libertad tras abonar

Morant, sobre la ejecución de ayudas dana: "No es un tema ni de retrasos ni de falta de capacidad, sino de demanda"

Morant, sobre la ejecución de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “experimento de la cicatriz”:

El “experimento de la cicatriz”: la prueba de que tu cerebro es tu peor enemigo

Marlaska critica al PP por el “uso partidista” de los incendios y se defiende de sus críticas: “Dicen que se ha actuado tarde, pero lo hemos hecho con previsión”

Una pareja francesa recibía 36.000 euros de ayudas públicas mientras poseía 34 coches, relojes de alta gama y otros artículos de lujo

Los vecinos de una calle fabrican un radar falso ante la pasividad del ayuntamiento, pero se lo roban: “Han atropellado a nueve gatos”

Condenada por apropiación indebida una mujer que no quiso devolver el perro a su hermana, pese a que la ley ya les reconoce como “seres vivos con sensibilidad”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Un abogado y un psiquiatra son suspendidos por impedir o encarecer el despido de directivos de empresas: empezaba con una baja por ansiedad

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 29 de agosto

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

El ciclista Chris Froome, cuatro

El ciclista Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, hospitalizado tras ser atropellado mientras entrenaba

Pep Guardiola se abre en una entrevista: “La gente pretende ser feliz todo el día y yo he aprendido a no ir contra lo que siento”

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección