IU alerta de la "proliferación de agresiones fascistas" tras el ataque a un periodista y pide explicaciones al Gobierno

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, y del también diputado y coordinador general del partido, Toni Valero, ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa para advertir de la "proliferación de agresiones de grupos fascistas" y reclamar a los responsables del Ministerio del Interior que detallen qué actuaciones están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y la Fiscalía para evitar y perseguir "el auge de agresiones fascistas".

La formación, incluida del Grupo Parlamentario de Sumar, ha formalizado esta una pregunta escrita horas después de conocerse la agresión sufrida por el periodista Román Cuesta junto a su vivienda, difundida en redes sociales y que IU califica de "ataque planificado que pretende amedrentar a quienes investigan e informan de la implantación y acciones de grupos fascistas".

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Santiago y Valero reiteran la condena a este tipo de actuaciones y advierten de que cada vez más individuos y grupos fascistas "se sirven de las redes sociales para esparcir odio, señalar objetivos, estigmatizar a minorías y organizarse para cometer sus acciones". "La impunidad con la que actúan estos grupos conduce a una banalización de la violencia y alimenta su propagación", apuntan.

LA "CAZA AL MORO" DE TORRE PACHECO

Izquierda Unida señala además los "pogromos" ocurridos en julio en Torre Pacheco, en el que varias cuentas y colectivos llamaron en redes sociales a la "caza del moro" tras la brutal paliza sufrida por un hombre de 68 años que supuestamente le propinó un joven magrebí de 19 años, que ya fue detenido.

A juicio de la coalición de izquierdas, lo que luego ocurrió "evidencia que los grupos de ultraderecha son una amenaza real para la convivencia". Según subrayan, aquellos hechos tuvieron "repercusión mediática internacional", mientras que otros muchos acontecen "sin apenas generar atención mediática a pesar de su gravedad".