En libertad el detenido en Figueres (Girona) por impedir el paso al equipo de Israel en La Vuelta

El detenido por intentar bloquear el paso a los integrantes del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta a España a su paso por Figueres (Girona) ha quedado en libertad con cargos este jueves, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.
Al detenido, que ha quedado en libertad sin medidas cautelares, se le atribuyen delitos de desórdenes públicos, resistencia y contra la seguridad vial.
Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde, cuando un reducido grupo de manifestantes se colocó en la carretera y desplegó banderas y una pancarta en defensa de Palestina obligando a los ciclistas del equipo israelí a frenar cuando participaban en una prueba contrarreloj.
