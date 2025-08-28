Espana agencias

El Gobierno inicia los trámites para declarar al Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Histórica

El Gobierno de España iniciará la próxima semana los trámites para declarar el Pazo de Meirás y la Isla de San Simón como Lugares de Memoria Histórica, en cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo central, tal y como ha anunciado en Lugo este jueves el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Besteiro ha visitado O Vello Cárcere, que también se postula para esta distinción, y ha subrayado que se trata de un paso esencial para "combatir el olvido, el negacionismo y los discursos de odio, al tiempo que se dignifica la memoria de las víctimas del franquismo".

Según ha explicado, esta declaración, recogida en la Ley de Memoria Democrática, otorga una especial protección y reconocimiento a espacios vinculados a la represión, dotándolos de un carácter conmemorativo, pedagógico y reparador.

El líder socialista se ha mostrado confiado en que, tras este avance, O Vello Cárcere de Lugo pueda incorporarse también a la red de lugares de memoria. El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, presentará la candidatura de manera oficial ante el secretario de Estado de Memoria Democrática la próxima semana, tal y como anunció el Ayuntamiento este miércoles, en un acto que se celebrará en el propio edificio, hoy convertido en un centro cultural y expositivo de su propia historia.

Besteiro ha aprovechado su visita a Lugo para instar a la Xunta de Galicia a respetar estos procesos y abandonar lo que calificó como "actitudes de banalización o negación de la memoria", citando como ejemplo la autorización de fiestas temáticas o clases de baile en la Isla de San Simón, lo que consideró "una falta de respeto a las víctimas y sus familias".

"El futuro de nuestra democracia se construye sobre la memoria, la reparación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo. No hay futuro sin memoria", ha proclamado, defendiendo estas iniciativas como herramientas clave para transmitir a las nuevas generaciones el valor de la memoria democrática.

Por su parte, la portavoz socialista y conceja de Cultura, Ana Abelleira, que también ha estado presente (junto a la secretaria de organización del PSdeG, Lara Méndez), ha destacado durante el acto la carga simbólica del antiguo penal, señalando que "no es únicamente un espacio para exposiciones y actividades, sino un lugar de dignificación, reparación y lucha contra el olvido". Abelleira ha recordado además que la rehabilitación del inmueble, impulsada por el Ayuntamiento en 2009, nació con la vocación de consolidarlo como referente de la memoria democrática en Lugo.

