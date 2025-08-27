Espana agencias

Vox cree que Sánchez quiere impedir el Pleno el 11 de septiembre para evitar un "vapuleo" por la imputación de su esposa

Por Newsroom Infobae

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cree que el PSOE quiere plantear que no haya Pleno en el Congreso el 11 de septiembre para "ocultar" la nueva imputación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y que el jefe del Ejecutivo no reciba "un vapuleo histórico".

El 11 de septiembre es el festivo de Cataluña, y el PSOE quiere proponer a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja liberar ese día de la sesión plenaria para que los diputados catalanes que lo deseen puedan celebrar la Diada. Pero ese día también está marcado en el calendario judicial de Begoña Gómez para declarar ante el juez.

Garriga ha señalado que esta petición "demuestra una vez más" que el PSOE utiliza las instituciones "para su propio interés", y que es "evidente" que se busca "ocultar" la quinta imputación de la esposa de Sánchez, por malversación de fondos públicos.

"Sánchez no quiere recibir un vapuleo histórico en el Congreso, donde se le saquen las múltiples vergüenzas de su corrupción política, social y moral", ha dicho Garriga en una entrevista en Radio Libertad, recogida por Europa Press.

El dirigente de Vox también ha apuntado "al separatismo". "Esto se permite porque durante muchos años hemos normaliza la presencia de partidos separatistas que han llegado a condicionar gobierno tras gobierno, es la peor versión del separatismo permitida por un Sánchez acorralado por la corrupción y débil parlamentariamente", ha zanjado.

