Espana agencias

Torres arremete contra Feijóo por "no ayudar" cuando el Gobierno colaboraba con las CCAA en la extinción de incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha arremetido este miércoles contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "no ayudar" ni tener una "labor constructiva" cuando el Gobierno se centraba en colaborar con las comunidades autónomas (CCAA) para la extinción de los incendios forestales.

"Lo que es indudable y evidente es que cualquier líder de la oposición, si hace una labor constructiva y en defensa de su país, se pone a disposición del Gobierno de turno mientras estamos atacando el problema, en este caso intentando apagar los incendios", ha señalado Torres en una entrevista en el programa 'La hora de La 1' de TVE recogida por Europa Press.

Torres ha respaldado de esta forma las críticas de ayer en el Senado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que recriminó la falta de prevención y retrasos de las CCAA en pedir ayuda. Además, afeó a Feijóo que "sembrara dudas" sobre el dispositivo para apagar los incendios y cuestionó la propuesta del líder de la oposición de geolocalizar a los pirómanos.

"Lo que ha dicho la ministra de Defensa es real: en medio de una situación donde está la gente jugándose la vida, muchos voluntarios para intentar salvar el campo y también sus propiedades, aparece el líder de la oposición y lo que hace es no ayudar, sino señalar; cuando resulta que estamos hablando de una competencia autonómica", ha continuado Torres.

El ministro también ha cuestionado las críticas de las CCAA gobernadas por el PP al entender que faltaron medios, ya que, según ha argumentado, se dispusieron todos los "precisos y suficientes". "En ocasiones, por tener más medios no se actúa mejor", ha subrayado.

Según Torres, los esfuerzos se deben centrar todavía en apagar los incendios y será más adelante cuando se analice "quién se ha equivocado y quién tiene que asumir las responsabilidades".

AUSENCIA DURANTE DÍAS DE PRESIDENTES DE CCAA

En este sentido, ha apuntado a la responsabilidad de los presidentes autonómicos de Castilla y León y de Galicia, entre otros. "Si un incendio llega a nivel 2, el competente es la comunidad autónoma y no cabe que en ese momento no esté ahí dando la cara, explicándole a los vecinos junto a los técnicos", ha comentado.

"He visto a presidentes autonómicos que han tardado días en estar ahí cuando el nivel del incendio era nivel 2 y yo no lo termino de entender", ha terciado.

Finalmente, Torres ha prometido que se darán las "máximas facilidades" para que los afectados por los incendios reciban las ayudas y que, con este motivo, habrá nuevos reales decretos para "actualizar" estas medidas, como ocurrió con la dana en Valencia o con el volcán de La Palma.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EH Bildu se desplazará a Barcelona el próximo domingo para apoyar a la Flotilla humanitaria que partirá a Gaza

Infobae

Rueda avala las medidas de Feijóo contra los fuegos y vería "fantástico" tener "más controlados" a los pirómanos

Rueda avala las medidas de

Mónica García critica al PP por "señalar" a la directora de Protección Civil como hizo con Fernando Simón en pandemia

Mónica García critica al PP

Robles reprocha a las comunidades falta de prevención y retrasos en pedir medios: "El Ejército no actúa de oficio"

Robles reprocha a las comunidades

Robles transmite su "preocupación" por el accidente de los dos militares en Ourense: "Uno de ellos está muy grave"

Robles transmite su "preocupación" por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez pide al juez

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

El peligro del DNI: así es cómo puedes evitar la suplantación de identidad, según la OCU

Los vecinos de La Palma de Cervelló consiguen frenar la subida del 25% en su factura del agua gracias a una sentencia: es un “fraude de ley”

Interior licita por más de 1,2 millones de euros el suministro de medicamentos antipsicóticos para los presos

ECONOMÍA

Las hipotecas se disparan en

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

Este es el tiempo que puedes estar de baja, según un abogado: “El Estatuto lo deja muy claro”

El precio de la gasolina este 27 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Estas son las sanciones que puedes recibir dependiendo de la cantidad de dinero en efectivo que ingreses o retires del banco, según Hacienda

“Se está engañando a muchas personas”: esta es la reflexión que hace un abogado sobre las indemnizaciones por accidente

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles