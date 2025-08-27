Torres arremete contra Feijóo por "no ayudar" cuando el Gobierno colaboraba con las CCAA en la extinción de incendios

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha arremetido este miércoles contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "no ayudar" ni tener una "labor constructiva" cuando el Gobierno se centraba en colaborar con las comunidades autónomas (CCAA) para la extinción de los incendios forestales.

"Lo que es indudable y evidente es que cualquier líder de la oposición, si hace una labor constructiva y en defensa de su país, se pone a disposición del Gobierno de turno mientras estamos atacando el problema, en este caso intentando apagar los incendios", ha señalado Torres en una entrevista en el programa 'La hora de La 1' de TVE recogida por Europa Press.

Torres ha respaldado de esta forma las críticas de ayer en el Senado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que recriminó la falta de prevención y retrasos de las CCAA en pedir ayuda. Además, afeó a Feijóo que "sembrara dudas" sobre el dispositivo para apagar los incendios y cuestionó la propuesta del líder de la oposición de geolocalizar a los pirómanos.

"Lo que ha dicho la ministra de Defensa es real: en medio de una situación donde está la gente jugándose la vida, muchos voluntarios para intentar salvar el campo y también sus propiedades, aparece el líder de la oposición y lo que hace es no ayudar, sino señalar; cuando resulta que estamos hablando de una competencia autonómica", ha continuado Torres.

El ministro también ha cuestionado las críticas de las CCAA gobernadas por el PP al entender que faltaron medios, ya que, según ha argumentado, se dispusieron todos los "precisos y suficientes". "En ocasiones, por tener más medios no se actúa mejor", ha subrayado.

Según Torres, los esfuerzos se deben centrar todavía en apagar los incendios y será más adelante cuando se analice "quién se ha equivocado y quién tiene que asumir las responsabilidades".

AUSENCIA DURANTE DÍAS DE PRESIDENTES DE CCAA

En este sentido, ha apuntado a la responsabilidad de los presidentes autonómicos de Castilla y León y de Galicia, entre otros. "Si un incendio llega a nivel 2, el competente es la comunidad autónoma y no cabe que en ese momento no esté ahí dando la cara, explicándole a los vecinos junto a los técnicos", ha comentado.

"He visto a presidentes autonómicos que han tardado días en estar ahí cuando el nivel del incendio era nivel 2 y yo no lo termino de entender", ha terciado.

Finalmente, Torres ha prometido que se darán las "máximas facilidades" para que los afectados por los incendios reciban las ayudas y que, con este motivo, habrá nuevos reales decretos para "actualizar" estas medidas, como ocurrió con la dana en Valencia o con el volcán de La Palma.