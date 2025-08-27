Espana agencias

Robles pide a las CCAA no delegar en la UME la lucha contra los incendios y que inviertan en prevención

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este miércoles a las comunidades autónomas que no deleguen en la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los medios militares la lucha contra los incendios forestales, y que inviertan en prevención de los fuegos.

En una entrevista en 'Cadena Ser', Robles ha reflexionado sobre si el Gobierno puede asumir las competencias para abordar catástrofes sin esperar a las autonomías, en el marco de las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y los presidentes autonómicos 'populares' sobre lentitud en la respuesta a los incendios forestales.

Pero lo primero que ha querido dejar claro es que, si bien el Ejército "está preparado siempre", en el caso de los incendios han de ser las regiones las que lleven a cabo las labores de prevención durante el año.

"No se puede que cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, cuando no se ha invertido en formación, decir, 'ah bueno, ya llegará el Ejército'", ha señalado la ministra, que ha urgido a las comunidades autónomas a extraer "lecciones" de lo ocurrido.

NINGUNA AUTONOMÍA LO PIDIÓ

Sobre el debate competencial, Robles ha reconocido que la Ley de Protección Civil contempla que el Estado pueda pedir la activación de la UME ante catástrofes si lo considera necesario, pero ha explicado que la norma "fija marcos genéricos" y "la realidad" es que "no ha habido ni una sola de las autonomías (afectadas por los incendios) que se haya dirigido" al Gobierno "en esos términos". "Si me dice que alguna lo pidió y el Gobierno no quiso, pero es que no ha habido ninguna", ha abundado.

Requerida por si está abierta a una modificación legal para que el Estado pida la intervención del Ejército sin esperar a las autonomías, la titular de la cartera de Defensa no se ha mostrado contraria, pero siempre que el cambio sea fruto del consenso y un pacto de Estado, y no de "imposiciones" y "coyunturas" porque "no se ha hecho lo suficiente". "Las leyes están abiertas y siempre son modificables, pero no puede ser un pretexto para que las autonomías no cumplan con sus responsabilidades", ha rematado.

Por otro lado, ha insistido en que "no corresponde" al Gobierno elevar el nivel del 2 al 3 en la lucha contra los incendios, sino a las autoridades autonómicas, y ha pedido a los presidentes regionales que "sean honestos, asuman sus responsabilidades constitucionales y legalmente establecidas" y no quieran "desviar" la atención con esta polémica.

Robles también ha insistido en responsabilizar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de obstaculizar la coordinación entre el Estado y las autonomías con sus peticiones del 15 de agosto. "Las comunidades saben que no respondían a las necesidades ni al trabajo que se estaba haciendo", ha dicho, acusándole de "interferencia política" para criticar al presidente, Pedro Sánchez, y al Gobierno.

Sobre que la coordinación de los presidentes autonómicos 'populares' para pedir medios se discutió en un grupo de WhatsApp, la ministra se ha mostrado "sorprendida" y ha recriminado que, "siendo su competencia y responsabilidad", no estuvieran "en primera línea dirigiendo la forma de actuar".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Torres arremete contra Feijóo por "no ayudar" cuando el Gobierno colaboraba con las CCAA en la extinción de incendios

Torres arremete contra Feijóo por

Belarra no descarta que Sánchez utilice un fracaso en los Presupuestos como "jugada política" para un adelanto electoral

Belarra no descarta que Sánchez

Gamarra responde a Robles que las CCAA se coordinaron por Whatsapp porque no existe mecanismo nacional contra incendios

Gamarra responde a Robles que

Gamarra ve "autoritarismo" en Sánchez por no querer que el Pleno del Congreso coincida con la declaración de su esposa

Gamarra ve "autoritarismo" en Sánchez

Vox cree que Sánchez quiere impedir el Pleno el 11 de septiembre para evitar un "vapuleo" por la imputación de su esposa

Vox cree que Sánchez quiere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Se nos obliga a trabajar

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

La tendencia de Tiktok de comer fideos instantáneos crudos termina con la vida de un niño de 13 años

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

ECONOMÍA

Luis Garvía, economista, crítico con

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

El abogado Manuel Hernández desvela todo lo que hay que saber sobre los testamentos: “No hacer testamento complica mucho a los herederos el posterior trámite de la herencia”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles