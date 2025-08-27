Espana agencias

PSOE recupera la alcaldía de Las Labores (Ciudad Real) tras prosperar la moción de censura contra la alcaldesa del PP

Por Newsroom Infobae

El PSOE de Las Labores ha recuperado la alcaldía del municipio tras prosperar la moción de censura contra la alcaldesa del PP, Eva María Gil-Ortega. Una decisión respaldada por la mayoría absoluta de la corporación, con cuatro concejales socialistas frente a dos del PP.

Jaime Pavón, que ya ejercía como portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha asumido la responsabilidad del Gobierno local con el compromiso de retomar el trabajo iniciado en 2023 junto a sus compañeros y compañeras de corporación. "Hoy devolvemos la voz al pueblo, que se vio arrebatada por el oportunismo en un momento muy delicado", y ha continuado: "No es un triunfo personal, es un acto de justicia democrática con nuestros vecinos y vecinas", ha señalado tras el pleno.

El nuevo alcalde ha recordado que el PP llegó al gobierno local "de manera poco ética, aprovechándose del fallecimiento de nuestro compañero y anterior alcalde socialista, Venancio Palancas, y como consecuencia del apoyo de dos concejales tránsfugas que, aunque fueron elegidos bajo las siglas del PSOE, decidieron pasarse a no adscritos para investir a la candidata popular". Frente a esa situación, el PSOE ha defendido que la moción de censura "responde a la voluntad expresada en las urnas por la mayoría de laboreños y laboreñas, que votaron por el proyecto socialista".

Con el cambio de gobierno, el PSOE de Las Labores retoma la senda de progreso iniciada en 2023 y reafirma su compromiso con el programa electoral que obtuvo el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Pavón ha subrayado que "los meses en los que el PP ha estado en el gobierno no han servido para poner en marcha nada nuevo, y lo poco que han podido hacer ha sido ejecutar proyectos que ya estaban diseñados y presupuestados por el PSOE".

Jaime Pavón ha garantizado que su equipo de Gobierno trabajará desde hoy mismo para impulsar las iniciativas pendientes y responder a las necesidades reales del municipio, como siempre han hecho. "Nuestro único objetivo es mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, y volver a situar a Las Labores en el camino del desarrollo y el bienestar colectivo", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

EuropaPress

