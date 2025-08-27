Espana agencias

La Audiencia falla en contra de la pretensión sindical de conocer salarios individualizados en las empresas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que rechaza que las empresas estén obligadas a facilitar a los sindicatos datos salariales individualizados de sus plantillas, pues la normativa vigente únicamente permite poner en su conocimiento los valores medios salariales de los trabajadores, sin que se pueda identificar, de manera personal, la retribución que percibe cada empleado.

El fallo, adelantado por 'El País y al que ha tenido acceso Europa Press, desestima una demanda por conflicto colectivo presentada por UGT, a la que se sumó CCOO, contra la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), a la que los sindicatos acusan de "opacidad" en la información proporcionada por la entidad sobre los salarios de su personal.

En su demanda, los sindicatos piden que la mutua les proporcione la mayor información posible en materia retributiva, entregándoles los datos individualizados de la plantilla por centro de trabajo, con desglose de los conceptos y cuantías percibidas.

Asimismo, denuncian que la empresa otorga complementos salariales ajenos a lo estipulado en el convenio, por lo que piden el cese de esta conducta y la consiguiente obligación de negociar con los representantes de los trabajadores la cuantía de todos los complementos que afecten al conjunto de la plantilla.

La Audiencia Nacional, en su fallo, desestima ambas pretensiones. En lo que concierne a la información salarial, la Sala deja claro que no existe actualmente en el derecho vigente una norma con rango de ley que claramente obligue a incluir en el registro salarial datos que permitan identificar la retribución individualizada de un trabajador.

En este sentido, la Audiencia apunta que "si la ley quiere permitir ese resultado, además de tener que desprenderse de manera inequívoca de la previsión legal", la norma debería establecer garantías para preservan la protección de datos.

Asimismo, recuerda que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 28.2, obliga al empresario a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor, pero no exige que esta información sea individualizada para cada trabajador.

"Estas normas obligan a incluir en el registro los valores medios salariales y no los individuales", insiste la Audiencia, que añade además que el principio de minimización de datos aconseja no ofrecer información que permita identificar la retribución individualizada de un trabajador.

AVALA LOS COMPLEMENTOS SALARIALES FUERA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En cuanto a la segunda pretensión sindical, la de que la mutua no conceda complementos salariales ajenos a lo establecido en el convenio, la Audiencia Nacional también la desestima. Aunque MAZ fue sancionada por la Inspección de Trabajo con 6.250 euros por establecer un complemento individual no previsto en la negociación colectiva, la multa fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La mutua defendió que su conducta no ha sido la de crear complementos individuales, sino que, debido a la fuga de profesionales (desde 2019 han abandonado MAZ 150 médicos para irse al servicio público de salud), el complemento del médico o informático saliente se aprovechó para la contratación de un nuevo trabajador del mismo puesto.

MAZ alegaba, además, que los conceptos salariales si no se traspasan se pierden, disminuyendo la masa salarial y también porque los salarios que fija el convenio del sector son de 33.000 euros para personal especializado.

La Audiencia Nacional, citando la sentencia del TSJA, considera un hecho notorio la falta de personal sanitario médico en España, de tal manera que el incentivo para trabajar en MAZ mediante el establecimiento de un complemento salarial "resulta una medida adecuada para la consecución del fin social de la entidad, pues difícilmente las empresas se van a asociar a una mutua si éstas no cuentan con el personal sanitario preciso para la cobertura de las prestaciones de asistencia sanitarias cuya gestión tienen encomendada".

Además, la Audiencia se hace eco de otra de las consideraciones recogidas en el fallo del TSJA que anulaba la multa a MAZ: que aunque la negociación colectiva tiene un papel relevante en la configuración de la estructura salarial de los trabajadores de las mutuas, existen otras fuentes del salario expresamente establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, como los pactos individuales entre empresa y trabajador.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Belarra no descarta que Sánchez utilice un fracaso en los Presupuestos como "jugada política" para un adelanto electoral

Belarra no descarta que Sánchez

Gamarra responde a Robles que las CCAA se coordinaron por Whatsapp porque no existe mecanismo nacional contra incendios

Gamarra responde a Robles que

Gamarra ve "autoritarismo" en Sánchez por no querer que el Pleno del Congreso coincida con la declaración de su esposa

Gamarra ve "autoritarismo" en Sánchez

Vox cree que Sánchez quiere impedir el Pleno el 11 de septiembre para evitar un "vapuleo" por la imputación de su esposa

Vox cree que Sánchez quiere

Tellado llama a sumarse al "tsunami democrático y de dignidad" del PP para acabar con "el Gobierno de la inoperancia"

Tellado llama a sumarse al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Franco Berrino, el médico influencer

Franco Berrino, el médico influencer de 81 años: “Para perder peso no se necesitan dietas, solo cuatro reglas sencillas”

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

La tendencia de Tiktok de comer fideos instantáneos crudos termina con la vida de un niño de 13 años

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

El abogado Manuel Hernández desvela todo lo que hay que saber sobre los testamentos: “No hacer testamento complica mucho a los herederos el posterior trámite de la herencia”

DEPORTES

Dónde ver los partidos de

Dónde ver los partidos de Carlos Alcaraz en el US Open y la jornada de LaLiga: la oferta de Movistar+

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1