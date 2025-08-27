Espana agencias

La Audiencia de Alicante condena a tres años de cárcel al patrón de una patera interceptada cerca del puerto

La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha condenado a tres años de prisión al patrón de una patera que fue interceptada el pasado 28 de noviembre en aguas próximas al puerto de la capital alicantina.

La sentencia, dictada tras el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes durante un juicio celebrado el pasado mes de julio, declara al acusado, que carecía de título que acreditase sus conocimientos para el gobierno de embarcaciones, autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según el tribunal, el patrón, puesto de acuerdo con personas desconocidas y a cambio de un beneficio económico, zarpó el 25 de noviembre de 2024 al mando de una patera de entre cinco y seis metros de eslora, con motor fueraborda y sin equipos de seguridad de salvamento, desde la zona costera de Tipasa (Argelia) hacia España.

A bordo iban otros 12 varones migrantes que habían pagado para hacer el trayecto antes de embarcar a personas no identificadas cantidades en dinares argelinos que equivalen a unos 2.000 euros. La patera quedó a la deriva y, tras ser localizada el 28 de noviembre por un barco pesquero en aguas próximas al puerto de Alicante, sus ocupantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo.

De acuerdo con la sentencia, la travesía, de tres días de duración y de unas 168 millas náuticas de longitud, generó "una situación de peligro/riesgo para la vida e integridad física" de los ocupantes hasta que se produjo su rescate, pues se produjo en "circunstancias de navegación con fuerte oleaje, en condiciones de hacinamiento, careciendo de unas condiciones mínimas de seguridad".

