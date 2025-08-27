Espana agencias

Gamarra ve "autoritarismo" en Sánchez por no querer que el Pleno del Congreso coincida con la declaración de su esposa

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha censurado el "tic autoritario" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al proponer el PSOE que se suspenda el primer Pleno del Congreso de los Diputados tras las vacaciones de verano, el próximo 11 de septiembre.

En una entrevistada en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, Gamarra ha relacionado la propuesta del PSOE de suspender la sesión plenaria con la coincidencia con la Diada de Cataluña y, además, con la citación ante el juez Juan Carlos Peinado de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Lo que pasa el día 11 es que las dos cuestiones se desvelan y están ahí: por un lado, porque por la Diada los independentistas no van a venir (al Congreso), y como no van a venir, dice Pedro Sánchez, pues nada, yo suspendo la actividad del Poder Legislativo", ha señalado Gamarra.

"ACORRALADO POR LA CORRUPCIÓN"

"Por otro lado", ha continuado, "está absolutamente acorralado por la corrupción y ese día 11 está citada a declarar su mujer". " "Pedro Sánchez, si pudiera, lo que le encantaría era controlar el Poder Judicial y haber suspendido esa declaración, haberla evitado", ha añadido.

Gamarra ha apostillado que Begoña Gómez tiene derecho, "como española y ciudadana", a pedir aplazamientos, como este miércoles ha solicitado formalmente su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ya que ese día tiene fijado otro señalamiento en Arona (Tenerife).

En todo caso, la dirigente del PP ha cargado contra la decisión de proponer la suspensión del Pleno, contando para ello con la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Es un tic autoritario absoluto, de una absoluta degeneración", ha censurado.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, sugirió este martes que la decisión de no celebrar sesión plenaria el 11 de septiembre podría tener relación con la esposa del presidente: "Han mandado a Patxi López a inventarse una excusa para evitar que el Pleno del Congreso del día 11 de septiembre coincida con la declaración de Begoña Gómez ante un juez. Terminaron el curso político desfondados por sus escándalos y lo retoman desesperados y acorralados", escribió en la red social X.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Torres arremete contra Feijóo por "no ayudar" cuando el Gobierno colaboraba con las CCAA en la extinción de incendios

Torres arremete contra Feijóo por

Robles pide a las CCAA no delegar en la UME la lucha contra los incendios y que inviertan en prevención

Robles pide a las CCAA

Belarra no descarta que Sánchez utilice un fracaso en los Presupuestos como "jugada política" para un adelanto electoral

Belarra no descarta que Sánchez

Gamarra responde a Robles que las CCAA se coordinaron por Whatsapp porque no existe mecanismo nacional contra incendios

Gamarra responde a Robles que

Vox cree que Sánchez quiere impedir el Pleno el 11 de septiembre para evitar un "vapuleo" por la imputación de su esposa

Vox cree que Sánchez quiere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Se nos obliga a trabajar

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

La tendencia de Tiktok de comer fideos instantáneos crudos termina con la vida de un niño de 13 años

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

ECONOMÍA

Luis Garvía, economista, crítico con

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

El abogado Manuel Hernández desvela todo lo que hay que saber sobre los testamentos: “No hacer testamento complica mucho a los herederos el posterior trámite de la herencia”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles