Gamarra responde a Robles que las CCAA se coordinaron por Whatsapp porque no existe mecanismo nacional contra incendios

Por Newsroom Infobae

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este miércoles a las críticas a los presidentes autonómicos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, argumentando que tuvieron que recurrir a grupos de Whatsapp ante la "negligente" actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y la carencia de un mecanismo nacional contra incendios, como sí existe a nivel europeo.

"Ese mecanismo nacional no existe, como la ley exige, para que pueda haber coordinación de manera automática y eso es lo que han denunciado los presidentes autonómicos y el presidente Feijóo con total claridad", ha sostenido Gamarra en una entrevistada en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press.

En este sentido, Gamarra ha defendido a los presidentes autonómicos frente a las críticas ayer en el Senado de Robles a las comunidades autónomas por falta de prevención y retrasos en pedir ayuda, afeando a los presidentes autonómicos por "no estar en primera línea" para hacer frente a los incendios.

"Se tuvieron que coordinar a través de grupos de WhatsApp los propios presidentes autonómicos porque faltaba el mecanismo que el Gobierno de España tendría que haber aprobado hace años ya", ha sostenido Gamarra.

CRITICA QUE SÁNCHEZ NO ACOMPAÑE A LOS REYES

"Lo que pasa con Pedro Sánchez es que no hay Gobierno, nunca está; y esta incapacidad, esta negligencia la tiene que tapar hasta Margarita Robles", ha argumentado Gamarra, añadiendo que durante la oleada de incendios "falló el sistema de protección civil y la respuesta y sensibilidad porque el presidente del Gobierno no está".

Prueba de esto último, ha continuado Gamarra, es que Sánchez no acompañe a los Reyes a la visita a las zonas afectadas por los incendios. "Se ha ido de vacaciones, parece ser; ha vuelto a buscar una escapada, en este caso de ocio, pero es para escapar de la realidad, de los problemas que tiene España", ha dicho sobre el jefe del Ejecutivo.

"No tenemos a alguien al frente del Gobierno, porque lo que tenemos es a un presidente que está acorralado por su debilidad parlamentaria y por la corrupción", ha terciado.

