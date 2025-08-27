Espana agencias

Compromís denuncia gastos de 22.000 euros de caja fija de la Generalitat en "comidas y cenas" de Mazón, Pampols y Rovira

Compromís ha denunciado gastos de hasta 22.000 euros de la caja fija de la Generalitat en "comidas y cenas" del presidente Carlos Mazón, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols; y el titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, durante la primera mitad de 2025.

Así lo ha señalado el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, este miércoles en rueda de prensa tras la junta de síndics, en la que ha criticado que la Generalitat haya publicado finalmente "con un retraso de seis meses" los gastos de la caja fija de la Administración autonómica correspondientes a la primera mitad del año. Según ha recalcado, la Ley de Transparencia marca que esta información debe hacerse pública "cada mes".

Dicho esto, Baldoví ha denunciado que Mazón, Pampols y Rovira, a diferencia de otros consellers, no hacen un "uso razonable" de la caja fija, según los datos del primer semestre, que revelan, según ha especificado el síndic de Compromís, que el 'president' ha gastado "en comidas y cenas" un total de 11.000 euros; el vicepresidente segundo, 6.000 euros; y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, 5.000 euros.

Además, ha aprovechado para criticar que el jefe del Consell todavía quisiera "colar la celebración de su aniversario como gasto público", algo de lo que "aún no ha dado explicación", ha incidido. También ha mostrado "sorpresa" por el hecho de que el vicepresidente segundo, "que tiene --de salario-- 101.000 euros al año, pase facturas de dos euros". "No me parece razonable que se pase el café que se ha tomado", ha cuestionado.

En cualquier caso, el síndic de Compromís ha hecho hincapié en que, "más allá del dinero", estos datos revelan "un símbolo de la manera de entender el gobierno" por parte del actual Consell del PP. "No están para servir a la gente, sino para servirse", ha censurado.

