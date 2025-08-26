Vox tilda de "parches" las medidas del PP para luchar contra los incendios y cuestiona el sistema autonómico

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha calificado este martes de "parches" las medidas propuestas por el PP para luchar contra los incendios, y ha planteado acabar con el sistema autonómico y las políticas verdes en su lugar.

En declaraciones a los medios en el Congreso, la portavoz parlamentaria ha criticado las propuestas presentadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que incluyen un registro nacional de pirómanos, y ha trasladado que Vox esperaba un posicionamiento en contra del Pacto Verde europeo y la Agenda 2030, que, a su juicio, agravan las consecuencias de los incendios.

A renglón seguido, Rodríguez de Millán ha reclamado una "solución estructural" al problema de los incendios, que Vox identifica con "dar una vuelta al sistema administrativo elefantiástico que impide una respuesta ágil por parte del Estado" y un rechazo a las políticas climáticas. En esta línea, ha asegurado que el sistema autonómico es "un perfecto sistema de evasión de responsabilidades" que posibilita que el PP y el PSOE "se echen las culpas sin asumir responsabilidades".

La portavoz parlamentaria ha hecho hincapié en que "este sistema está podrido" y ha destacado la responsabilidad del PP por no "revertir" esta situación al "ofrecer sistemáticamente" acuerdos de Estado al PSOE.