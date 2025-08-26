Tellado acusa a Sánchez de "megalomanía" por su dispositivo de seguridad en vacaciones para "aislarse" de los ciudadanos

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado este martes la "megalomanía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al contar con un dispositivo de seguridad "desproporcionado" y sin precedentes durante sus vacaciones en la residencia de La Mareta (Lanzarote) con la intención, ha dicho, de "aislarse" de los ciudadanos y de los casos de corrupción que le "acorralan".

"Hemos pedido explicaciones en el Congreso de los Diputados, que es donde debemos hacerlo, para saber por qué ese gran dispositivo de seguridad que no rodea ni siquiera a su majestad el Rey y sí se ha dispuesto desde el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska", ha indicado Tellado en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press.

El dirigente del PP ha afeado la "magalomanía del personaje", añadiendo que Sánchez está "encantado de sentirse rodeado de una escolta de cerca de cien personas" que, ha subrayado, "no tiene precedentes con presidentes del Gobierno anteriores".

Tellado ha apostillado que el jefe del Ejecutivo "no puede salir a la calle de forma natural porque sabe que será increpado por la sociedad española". "No quiere pisar la calle y no se atreve a mirar a los ojos a ciudadanos", ha dicho.

"Estoy seguro que si el presidente del Gobierno quisiera una escolta discreta en La Mareta para no distorsionar las vacaciones de la gente que ha elegido esa localidad para veranear, hubiese podido tener una escolta discreta; y, sin embargo, si ha tenido una escolta de cerca de cien personas es porque ha querido tener una escolta de cerca de cien personas", ha concluido.