Pisarello (Sumar) exige a Sánchez que proteja a la flotilla que sale el domingo desde Barcelona para Gaza

El portavoz de los Comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha exigido este martes al presidente Pedro Sánchez, protección para la nueva flotilla humanitaria que parte a Gaza desde Barcelona este domingo, en el marco del deterioro de la situación en el enclave palestino por la ofensiva de Israel.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Pisarello ha afeado la "escandalosa inacción" de los gobiernos europeos frente al "genocidio" y, frente a esa "incomparecencia", ha defendido la necesidad de apoyar a la sociedad civil en sus acciones para combatir la situación en la que se encuentra la Franja.

Pisarello ha trasladado que el 31 de agosto partirá desde Barcelona una nueva flotilla humanitaria "para romper el bloqueo" al que ha sometido el Estado hebreo al enclave, "que produce una hambruna terrible" en la que embarcarán "activistas de todo el mundo", aunque no ha proporcionado nombres. Así, ha exigido a Sánchez y a ministros responsables que "acompañen" y "pongan bajo bandera" a esta flotilla para proteger a sus integrantes.

OTRAS MEDIDAS

El portavoz de los Comunes, que también ha reclamado sanciones contra Israel, ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no haya secundado la propuesta del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, para exigir a la ONU una fuerza militar que proteja los corredores humanitarios en la Franja de Gaza.

Además, ha tildado de "inaceptable" que los ministros de Defensa y Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, no aseguren el veto al comercio de armas con Tel Aviv y que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no comparezca ante un tribunal por su "complicidad con el genocidio en curso".

