Mónica García critica al PP por "señalar" a la directora de Protección Civil como hizo con Fernando Simón en pandemia

Por Newsroom Infobae

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado al Partido Popular por "desviar la atención" con su propuesta de plan de incendios de sus responsabilidades en los gobiernos autonómicos donde gobierna y "señalar" a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, como hicieron en la pandemia con el coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, o con los "diferentes técnicos" que estuvieron al frente de decisiones en emergencias.

"Mientras todo el mundo está asolado por el drama y está remangándose para ayudar y apoyar a aquellas regiones que están asoladas por el fuego, lo que hace el PP es intentar desviar la atención, mentir y señalar, en este caso, a la directora de Protección Civil", ha denunciado la titular de Sanidad en declaraciones al programa 'Malas lenguas' de 'La 1', recogidas por Europa Press.

El PP ha elevado este martes el tono en sus críticas a Virginia Barcones por la gestión de los incendios realizada en las comunidades autónomas. "No puede ser que al frente de la dirección general de Protección Civil haya una 'hooligan' en favor del PSOE que, en vez de atender a su trabajo con criterios técnicos, esté haciendo política desde un puesto tan relevante", argumentó el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, en una entrevista en 'Antena 3'.

En este sentido, la ministra de Sanidad ha acusado al PP de "desviar la atención" con la presentación de su plan contra los incendios pues, según ha recordado, en materia de prevención y de vigilancia "las responsabilidades son en exclusividad de las comunidades autónomas".

LA PIROMANÍA ES "UN TRASTORNO DE SALUD MENTAL"

García ha criticado además la pulsera y el registro para vigilar a pirómanos, una de las medidas de las cincuenta que detalló el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, recalcando que ella pondría esa pulsera "a los negacionistas climáticos" y "a los que han recortado en fondos públicos para la prevención y la vigilancia de los incendios". "Al final es lo público lo que salva al pueblo", ha defendido.

Al hilo, la también líder de Más Madrid ha subrayado que el Código Penal ya recoge medidas para las personas incendiarias, señalando además que la piromanía es "un trastorno de salud mental". "Estamos hablando de un 0,5% del problema. Pero lo que quiere Feijóo y el Partido Popular es desviar la atención. En esto son expertos. Lo han hecho con la dana y en todas las catástrofes", ha afeado.

CONTRA DÍAZ AYUSO

La ministra de Sanidad también ha aprovechado su intervención para criticar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por asegurar, según ha denunciado, que dijo que "el cambio climático era un invento de la izquierda, era una estafa y que lo que venía es a promulgar el comunismo". "Cuando nos encontramos con las consecuencias de ese cambio climático otra vez está la señora Díaz Ayuso diciendo que esto se está politizando", ha afirmado.

En este sentido, García ha recordado que las Brigadas Forestales en la Comunidad de Madrid están en huelga y es, en esa región, "donde menos cobran, donde hay más precariedad y menor inversión pública". Por otra parte, la ministra ha puesto en valor la coordinación de las comunidades autónomas y la colaboración de siete países europeos en la extinción de las llamas.

