El PP replica al PSOE que en 47 años el Congreso nunca ha suspendido un Pleno por una fiesta autonómica, como la Diada

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha recordado este martes al PSOE que "en 47 años" la Cámara Baja nunca ha suspendido un Pleno por coincidir con la celebración de una fiesta autonómica, como los socialistas quieren que se haga este año el 11 de septiembre por la Diada catalana.

Así ha respondido Muñoz en una comparecencia en el Congreso, al ser preguntada sobre la propuesta que su homólogo del PSOE, Patxi López, planteará la próxima semana en la Junta de Portavoces, para que el primer Pleno del nuevo curso quede reducido a dos días al liberarse el jueves 11.

En declaraciones a la prensa, Muñoz ha confesado que se ha enterado de esa propuesta por los medios de comunicación y ha pedido más detalles al PSOE para que aclare si quiere que no haya Pleno sólo el día de la fiesta autonómica catalana o también los de las demás comunidades autónomas.

ESE DÍA VA AL JUZGADO BEGOÑA GÓMEZ

"No sé si lo hacen porque no quieren un Pleno el mismo día que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno", ha deslizado, recordando que el juez Juan Carlos Peinado a citado para esa fecha a Begoña Gómez para que declare como investigada por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

"Tampoco sé si lo hacen porque, como están paralizados, no les importa no tener un Pleno el jueves porque no van a traer material legislativo", ha abundado la portavoz 'popular'.

En todo caso, ha recordado que el año pasado se celebró Pleno con toda normalidad el 11 de septiembre y que tampoco "se suspendió" el 23 abril, día de la Comunidad de Castilla y León, de la que ella es originaria. "Esperaremos a tomar una decisión cuando el Partido Socialista explique exactamente en qué consiste esto que ha anunciado hoy, que no se ha producido en 47 años", ha concluido.